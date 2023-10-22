«Не хватит денег». На Украине пожаловались не нехватку потенциальной помощи США

Читайте нас в:

Политик посчитал, что на прямую бюджетную поддержку в потенциальном пакете помощи заложено 11,8 миллиарда долларов.

«А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого - 12,87 миллиарда долларов - должно было идти из США», - написал Железняк.

В пятницу, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов для помощи Украине. При этом эксперты отмечают, что палата представителей даже теоретически не может согласовать этот пакет помощи, так как конгрессмены все еще не выбрали нового спикера взамен отстраненного Кевина Маккарти.

Временный спикер республиканец Патрик Макгенри не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы принять подобное решение. Однопартийцы Макгенри предложили расширить полномочия временного спикера, но сам политик пригрозил в этом случае уйти в отставку.

Между тем помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в бюджете США почти закончились средства, выделенные на помощь Украине.