«Не хочу никого шокировать». Маск высказался о российской пропаганде после слов Трюдо

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«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», - написал Маск.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду на минувшей неделе. Там политик побывал на заседании парламента. В числе прочих приглашенных туда был и 98-летний Ярослав Хунка - боец добровольческой дивизии СС «Галичина», которая комплектовалась из украинских националистов.

Это формирование воевало против Красной армии. Кроме того, нацисты «Галичины» совершали зверские преступления против евреев, белорусов, поляков и словаков.

В канадском парламенте спикер палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «канадского героя» и «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Причем в дальнейшем Рота принес извинения за приглашение нациста. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.

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