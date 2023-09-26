«Не хочу никого шокировать». Маск высказался о российской пропаганде после слов Трюдо
Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск дал ироничный ответ на заявление премьера Канады Джастина Трюдо, назвавшего «российской пропагандой» публикации о приглашении нациста в канадский парламент. Свой комментарий бизнесмен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», - написал Маск.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду на минувшей неделе. Там политик побывал на заседании парламента. В числе прочих приглашенных туда был и 98-летний Ярослав Хунка - боец добровольческой дивизии СС «Галичина», которая комплектовалась из украинских националистов.
Это формирование воевало против Красной армии. Кроме того, нацисты «Галичины» совершали зверские преступления против евреев, белорусов, поляков и словаков.
В канадском парламенте спикер палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «канадского героя» и «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
Причем в дальнейшем Рота принес извинения за приглашение нациста. Зеленский ситуацию никак не прокомментировал.
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