17 мая 2024, 10:00

«Не готовы к этой битве». Позиция Путина по ядерному оружию напугала Запад

Пресс-служба Минобороны
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США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Путин ясно дал понять, что в случае иностранного вмешательства в ситуацию на Украине Западу придется столкнуться с Россией. Макгрегор заявил, что российская армия готова к такому развитию событий, в отличие от американской.

«Вашингтон был очень сильно застигнут врасплох воинственной позицией Путина, когда он развернул тактическое ядерное оружие на фронте. <…> Мы, очевидно, не готовы к этой борьбе, и НАТО тоже», - сказал он.

Минобороны объявило о проведении учений ракетных соединений и флота по применению нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение провести маневры с заявлениями западных политиков о возможном вводе войск на Украину.

Ядерное оружие США Белый дом в США Россия Владимир Путин
17 мая 2024, 10:12
Ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек
Freepik
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В Хьюстоне в штате Техас из-за обрушившегося на регион урагана погибли не меньше четырех человек. Примерно миллион потребителей остались без электричества, сообщил телеканал CBS.

Представители пожарной службы уточнили журналистам, что два человека погибли из-за рухнувших на них деревьев, еще один скончался в результате упавшего от ветра крана.

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмира, ураган нанес серьезные разрушения по центру города.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», - пояснил он.

По данным телеканала, почти миллион потребителей в Техасе остались без электричества.

Синоптики пообещали чрезвычайно активный сезон ураганов с начала июня в Атлантике. Специалисты предположили, что количество штормов может увеличиться вдвое.

США Ураган Погода
17 мая 2024, 09:36
Сестра Ким Чен Ына опровергла сообщения об экспорте оружия из Северной Кореи в Россию
Unsplash
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Враждебно настроенные силы пытаются ввести общественность в заблуждение с помощью заявлений об оружейных сделках между Россией и КНДР. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее слова процитировало ЦТАК.

Сестра лидера КНДР назвала дезинформацией и абсурдом высказывания о поставках оружия из Северной Кореи в Россию.

«Как мы уже не раз заявляли, „версия об оружейных сделках между КНДР и РФ“, полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать», - указала Ким Е Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что КНДР наращивает свою оборонную промышленность, поэтому у нее нет желания и возможности экспортировать и «предавать гласности» военно-технический потенциал страны.

Ранее Северокорейский лидер проинспектировал предприятие по производству стрелкового оружия. Ким Чен Ын оценил новую снайперскую винтовку и опробовал ее в тире.

Северная Корея Экспорт Россия КНДР Оружие
17 мая 2024, 09:20
Телохранитель перечислил главные ошибки охраны Фицо во время покушения
Global Look Press
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало множество ошибок его охраны. Об этом РБК рассказал председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев.

Специалист отметил, что службы безопасности провалились, так как нападавший смог ранить премьера, несколько раз выстрелив в него.

«Потому что место пребывания охранялось недостаточно, и либо это эпизод, когда охраняемое лицо, то есть премьер, пошел здороваться с людьми, он не был предусмотрен программой его пребывания, и он получил пулю», - указал телохранитель.

Фонарев добавил, что охранники должны были перекрыть возможные линии атаки и «работать тактически». Он назвал ситуацию с Фицо сложной и предположил, что политик мог сам неожиданно подойти к толпе, в которой был злоумышленник.

«Я думаю, что премьер просто из-за погоды или хорошего настроения сделал этот подход, как мы называем, и он был у него импровизационный», - заключил телохранитель.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что Фицо удивился из-за того , как быстро происходило нападение на него. По словам лидера республики, премьер хорошо запомнил стрельбу и находился в сознании в больнице.

Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
17 мая 2024, 08:55
Путин пригласил китайских партнеров во Владивосток
Unsplash
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Президент Владимир Путин обратился к китайским партнерам во время церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине. Он пригласил их на Восточный экономический форум во Владивостоке для обсуждения сотрудничества с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября», - отметил Путин.

По его словам, на этом мероприятии можно будет подробно обсудить вопросы сотрудничества, в том числе и на территориях опережающего социального-экономического развития. Российский лидер напомнил, что для зарубежных инвесторов создаются удобные преференциальные режимы.

Ранее глава государства рассказал, что поддерживает идею Китая о локализации производств в России. Страна может предоставить льготы для китайских инвесторов, чтобы реализовать масштабные проекты.

Россия Владивосток Владимир Путин

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