«Не готовы к этой битве». Позиция Путина по ядерному оружию напугала Запад

По его мнению, Путин ясно дал понять, что в случае иностранного вмешательства в ситуацию на Украине Западу придется столкнуться с Россией. Макгрегор заявил, что российская армия готова к такому развитию событий, в отличие от американской.

«Вашингтон был очень сильно застигнут врасплох воинственной позицией Путина, когда он развернул тактическое ядерное оружие на фронте. <…> Мы, очевидно, не готовы к этой борьбе, и НАТО тоже», - сказал он.

Минобороны объявило о проведении учений ракетных соединений и флота по применению нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение провести маневры с заявлениями западных политиков о возможном вводе войск на Украину.