«Нужно помнить, что Зеленский - актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него „написали“ определенный сценарий», - рассказал он.

При этом ничего особенного в образе украинского лидера не было. Более того, западные страны постепенно начинают забывать о Зеленском, отметил Риттер. По его словам, всем поднадоело наблюдать за этим шоу.

«Зеленский не герой, а трус. <…> Его либо убьют, либо заменят», - подчеркнул экс-разведчик.

Ранее Риттер рассказал, что российская армия вывела из строя всю военную авиацию Украины. Самолеты сбивали сразу после взлета. Украина признала, что не получит от Запада новых истребителей. Кроме того, солдаты ВСУ уже возненавидели президента Владимира Зеленского на фоне снарядного голода и других проблем в армии.

Контрнаступление, которое Вооруженные сил Украины начали еще летом, оказалось провальным.