11 сентября 2024, 20:16

«Не едим кошек и собак». МИД Германии ответил Трампу на критику

РИА «Новости»
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Энергетическая система ФРГ работает исправно, а местные мигранты не питаются животными с улицы. Так МИД Германии ответил на критику со стороны американского политика Дональда Трампа, сообщили «Известия».

Во время дебатов с Камалой Харрис республиканец заявил, что попытки Германии отказаться от ископаемых источников провалились, и спустя год она вновь начала строить «нормальные электростанции». Пресс-служба МИД ФРГ ответила, что в стране закрывают, а не возводят угольные атомные станции и к 2038 году полностью свернут их работу.

«Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. <…> P.S. Мы также не едим кошек и собак», - заявило министерство.

Дебаты кандидатов в президенты США прошли вечером 10 сентября (утром 11 сентября по московскому времени). Бизнесмен Илон Маск обвинил телеведущих в предвзятом отношении к Трампу и признал, что выступление Харрис превзошло ожидания.

Германия Дональд Трамп
11 сентября 2024, 13:44
Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос
Global Look Press
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Два члена экипажа корабля Crew Dragon 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщил Интерфакс.

Они будут первыми в истории непрофессиональными астронавтами на частном корабле, совершившими это.

В состав экипажа вошли бизнесмен Джаред Айзекман, отставной летчик Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Всего полет продлится пять дней, экипаж совершит много уникальных научных экспериментов.

Ранее стало известно, что корабль Boeing Starliner, находящийся на МКС, начал издавать странные звуки. Из-за его поломки двое астронавтов пробудут на орбите на восемь месяцев дольше, чем ожидалось. Вернет их на Землю корабль SpaceX.

США SpaceX Космос
11 сентября 2024, 08:56
Харрис собралась снизить зависимость США от импорта нефти
pxhere.com
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США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.

Кандидат в президенты Штатов добавила, что намерена в случае победы на выборах заняться вопросом снижения зависимости государства от иностранной нефти.

«Моя позиция заключается в том, что нам нужно инвестировать в разные источники энергии, чтобы снизить зависимость от иностранной нефти», - сказала она.

Также Харрис заявила, что не намерена запрещать добычу сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта.

Ранее в ходе дебатов Харрис призналась , что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала СВО и передала ему некие разведданные. Эта информацию, по ее словам, помогла украинскому лидеру «защитить себя».

Выборы президента США Камала Харрис
11 сентября 2024, 05:27
В США стартовали предвыборные дебаты Трампа и Харрис
РИА «Новости»
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В США стартовали публичные предвыборные дебаты кандидатов от демократов и республиканцев — вице-президента Камалы Харрис и экс-президента страны Дональда Трампа. Американский телеканал ABC News начал трансляцию.

В США стартовали публичные предвыборные дебаты кандидатов от демократов и республиканцев - вице-президента Камалы Харрис и экс-президента страны Дональда Трампа. Американский телеканал ABC News начал трансляцию.

В первом раунде соперники обменялись приветствиями, причем Харрис первой протянула руку Трампу. После этого они сразу перешли к дебатам, без раскачки.

Политические конкуренты начали с темы американской экономики.

Харрис заявила, что разработала план по улучшению положения среднего класса, поделившись в процессе фактами из своего детства. Кроме того, она обвинила Трампа в том, что экономика и здравоохранения после него остались в плачевном состоянии, сообщил RT.

Также она попыталась его уколоть тем, что он якобы продавал Китаю американские компьютерные чипы двойного назначения.

В процессе дебатов Трамп, в частности, предположил, что демократы несут ответственность за попытку его убийства. Также он заявил, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года в Вашингтоне и отказался признать, что проиграл выборы в 2020 году.

Ранее бизнесмен Илон Маск допустил, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США, если Трамп их проиграет.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
11 сентября 2024, 03:57
Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста своего самолета
РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро после конфискации своего самолета на территории Доминиканской республики назвал президента этой страны Луиса Абинадера бандитом. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», - сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер напомнил, что он у него много раз было общение с Абинадером «лицом к лицу», и у того не получится уйти от ответственности. Мадуро также отметил, что доминиканский народ «выставит ему счет» за арест самолета.

Власти США конфисковали президентский борт Мадуро. Арест воздушного судна произошел в Доминикане. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала действия США. Она предположила, что самолет Мадуро передадут бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

США Венесуэла Николас Мадуро Самолеты Аресты

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