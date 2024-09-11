Во время дебатов с Камалой Харрис республиканец заявил, что попытки Германии отказаться от ископаемых источников провалились, и спустя год она вновь начала строить «нормальные электростанции». Пресс-служба МИД ФРГ ответила, что в стране закрывают, а не возводят угольные атомные станции и к 2038 году полностью свернут их работу.

«Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. <…> P.S. Мы также не едим кошек и собак», - заявило министерство.

Дебаты кандидатов в президенты США прошли вечером 10 сентября (утром 11 сентября по московскому времени). Бизнесмен Илон Маск обвинил телеведущих в предвзятом отношении к Трампу и признал, что выступление Харрис превзошло ожидания.