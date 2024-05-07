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Дипломат подчеркнула, что российские власти готовы ответить на вопросы и поделиться своим опытом.

« Но точно мы это делаем не для отчетности перед Западом », - пояснила Захарова.

Власти проводят эти процедуры, чтобы страна развивалась и шла вперед. Они заинтересованы в повышении благосостояния народа, в обеспечении безопасности, сохранении национальной культуры и традиций.

Инаугурация Владимира Путина, победившего на мартовских выборах, состоится 7 мая в Кремле. Церемония начнется в 12:00. Перед этим событием в Главпочтампте Москвы начали продажи тематической марки.