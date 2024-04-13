«Не делайте этого». Байден предостерег Иран от удара возмездия
Президент США Джо Байден во время брифинга для журналистов публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Не делайте этого», - сказал он, в ответ на вопрос, каково его послание к Тегерану на фоне ожиданий «удара возмездия» по территории Израиля.
Президент добавил, что Иран не добьется успеха, так как Соединенные Штаты поддержат Израиль и помогут ему защититься от возможного нападения.
Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать американские военные объекты , если США вмешаются в конфликт с Израилем. По сообщениям СМИ, такое послание власти ближневосточной страны передали Байдену.
В начале апреля ЦАХАЛ нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран назвал нападение на дипмиссию терактом и пообещал отомстить Израилю. «Удар возмездия» может быть нанесен в ближайшие часы. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, власти США, некоторых стран Европы и России призвали своих граждан воздержаться от поездок в регион из соображений безопасности.