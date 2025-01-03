03 января 2025, 20:38

«Не было реального роста». В Германии заявили о глубоком кризисе

Global Look Press
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Германия погрязла в экономическом кризисе из-за бюрократии и нехватки рабочих рук. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил в интервью Der Spiegel о стагнации в течение последних шести лет.

«С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис», - сказал он.

Хабек обвинил правительство в давнем игнорировании проблем. По его мнению, кризис произошел из-за дефицита квалифицированных кадров, недостаточного объема инвестиций и засилья бюрократии.

Ранее вице-канцлер заявил, что из-за неэффективной экономической политики предприятия в Германии оказались загнанными в угол. По его оценкам, немецкая бизнес-модель ощутила на себе исчезновение дешевого российского газа из-за санкций. Хабек обвинил кабмин в нежелании инвестировать в собственную инфраструктуру и создавать комфортные налоговые условия.

Германия Кризис Экономика ВВП
03 января 2025, 21:46
Захарова припомнила Бербок американские базы в Германии
Unsplash
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Германия призвала закрыть российские военные базы в Сирии. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сама ФРГ держит на своей территории американский контингент. Она написала об этом в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на призыв министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к России отказаться от баз в Сирии, чтобы проявить уважение к суверенитету республики. Захарова припомнила Германии размещение баз США и предложила их закрыть.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» - сказала она.

Бербок сделала громкое заявление перед внеплановым визитом в Дамаск в компании министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. В Сирии она попала в неловкую ситуацию. Встретившие делегацию мужчины отказались пожать ей руку.

Германия США Сирия Россия
03 января 2025, 20:51
Илона Маска обвинили в атаке на немецкую демократию
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск устроил «лобовую атаку» на демократию Германии. Об этом вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, Маск использует все ресурсы, чтобы продвигать свои интересы.

«Сочетание огромного богатства, контроля над информацией и сетями, искусственного интеллекта и желания игнорировать правила - это лобовая атака на нашу демократию», - отметил вице-канцлер.

Хабек считает, что немцы не должны дать себя обмануть только потому, что американский миллиардер «производит электромобили и выглядит свободным». Политик призвал Маска «убрать руки от немецкой демократии».

Ранее Маск раскритиковал действующие власти ФРГ и поддержал партию «Альтернатива для Германии».

По мнению миллиардера, немецкая экономика погрязла в бюрократии.

Германия Илон Маск
03 января 2025, 20:26
Бербок призвала избавиться от российских военных баз в Сирии
Global Look Press
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед поездкой в Дамаск выступила с требованием избавиться от российского военного контингента в Сирии. Ее заявление привели на сайте внешнеполитического ведомства.

«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», - сказала она.

По словам Бербок, это будет уважением к суверенитету арабской республики. Глава МИД также призвала новые власти страны сформировать инклюзивное правительство, которое будет учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Бербок прибыли в Сирию с необъявленным визитом. Они стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию, после ухода экс-президента Башара Асада.

Ранее в МИД Германии потребовали ввести новые санкции против России после отключения линии электропередачи в Финском заливе.

Германия Сирия Военные Россия Дамаск
03 января 2025, 20:22
Вышли из зоны комфорта. Жители ПМР из-за отсутствия газа вспомнили о дровах
РИА «Новости»
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Предприятия в Приднестровье продолжили работать в штатном режиме. Однако жители нуждаются в дровах и средствах обогрева. Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Рыбница Юрий Молдовский сообщил об этом «Известиям».

«Ситуация с прекращением поставок газа вывела из зоны комфорта наше население, которому приходится сейчас обогреваться и придумывать какие-то способы, для того чтобы жить», - сказал он.

По словам Молдавского, жители Рыбницы нуждаются в дровах и средствах обогрева. Власти обустроили для них пункты временного размещения. Например, один из них рассчитан на 150 спальных мест. Пункт имеет условия для оказания первой медицинской помощи и приема пищи. Замглавы сообщил, что предприятия города 3 января продолжили работать в штатном режиме.

Транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС прекратился 1 января. В Приднестровье без отопления и горячей воды остались 1,5 тысячи многоквартирных домов и почти 72 тысячи - в частном секторе.

Экспорт Газ Приднестровье Транзит газа через Украину

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