«Не было денег, пошел пешком». Российский путешественник пропал в Колумбии

Как написал сам Владимир в соцсети, сквозь джунгли Дарьена проходят одни из самых опасных троп в мире. Их часто используют наркокартели или нелегальные мигранты, которые хотят попасть в США. На то, чтобы перейти эти джунгли пешком, решаются только самые отчаянные туристы.

«Мы там на связи с капитанами лодок. Но нужно найти родственников, чтобы можно было обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Родственников его не знаем», - пояснил Алексей.

Последнее фото путешественника было сделано в колумбийском селении Капургана. По словам собеседника «360», Владимиру предстояло преодолеть переход на лодке в порт Абаде, где «ставится штамп».

«Я тоже его проходил на лодках. Этот переход очень сложный. У меня он прошел на четырех лодках, но там в течение не очень. Переход достаточно, дорогой. У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал», - пояснил Алексей.

Ранее стало известно, что россиянина Артура М.

убили в Таиланде.