19 марта 2024, 11:44

«Не было денег, пошел пешком». Российский путешественник пропал в Колумбии

Unsplash
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Путешественник из Москвы Владимир Комаров исчез в Колумбии и не выходит на связь уже два месяца. Он решил покорить одно из самых опасных в мире мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Как рассказал «360» его знакомый Алексей, Владимир пошел пешком, потому что у него «не было денег».

Как написал сам Владимир в соцсети, сквозь джунгли Дарьена проходят одни из самых опасных троп в мире. Их часто используют наркокартели или нелегальные мигранты, которые хотят попасть в США. На то, чтобы перейти эти джунгли пешком, решаются только самые отчаянные туристы.

«Мы там на связи с капитанами лодок. Но нужно найти родственников, чтобы можно было обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Родственников его не знаем», - пояснил Алексей.

Последнее фото путешественника было сделано в колумбийском селении Капургана. По словам собеседника «360», Владимиру предстояло преодолеть переход на лодке в порт Абаде, где «ставится штамп».

«Я тоже его проходил на лодках. Этот переход очень сложный. У меня он прошел на четырех лодках, но там в течение не очень. Переход достаточно, дорогой. У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал», - пояснил Алексей.

Ранее стало известно, что россиянина Артура М.

убили в Таиланде.

Путешествия Туризм
19 марта 2024, 12:23
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном к концу недели
РИА «Новости»
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Если Армения не выполнит требования Азербайджана о передаче приграничных сел, война может начаться еще до конца недели. На это указал армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями населенных пунктов.

«Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война», - процитировало премьера Армении РИА «Новости».

Никола Пашинян спрогнозировал, что для него все закончится упреками сельчан в бездействии.

В начале марта власти Азербайджана потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Это населенные пункты Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В Азербайджане считают, что села принадлежат им и «подлежат немедленному освобождению».

Он назвал важной задачей создание границы, которая станет преградой для стрельбы «с международной точки зрения». Пашинян пообещал, что жителей приграничных сел обеспечат всем необходимым, в том числе дополнительными компенсациями.

Армения Войны Азербайджан
19 марта 2024, 10:22
Росрыболовство пересмотрит международные соглашения и найдет невыгодные
Unsplash
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Росрыболовство проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные. Об этом РБК рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Ревизию необходимо проводить», - подчеркнул он.

Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений - сложные, поэтому и их нужно рассматривать в комплексе. Например, существуют обменные договоренности со странами, позволяющие добывать рыбу в экономзонах.

«Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию», - добавил Шестаков.

Все соглашения рассмотрят и проанализируют в комплексе вместе с Госдумой и Совфедом.

Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами, рассказывал Шестаков. Доля гребешков, устриц, морских ежей и других моллюсков выросла до 60-70%. Морепродукты в основном поступают из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.

Россия Рыбалка Дальний Восток
19 марта 2024, 09:12
«Немного сварливый» крокодил на глазах посетителей укусил смотрителя зоопарка в Африке
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В тематическом парке Crocodile Creek недалеко от города Баллито в Южной Африке нильский крокодил напал на смотрителя. Животное покусало работника зверинца прямо на глазах у посетителей, сообщил The Sun.

Очередная группа туристов приехала в тематический парк посмотреть на рептилий. Смотритель вошел в вольер с нильским крокодилом длиной почти 4,6 метра и попытался расшевелить его, тыкая палкой. В какой-то момент животное набросилось на человека - стиснуло челюсти вокруг талии и паха.

Животное повалило смотрителя на землю, и к атаке присоединился второй крокодил. Посетители закричали, и хищники выпустили мужчину. Его увезли в больницу Виктории с травмой ноги.

«Крокодил просто предупреждал его. Если бы он хотел его убить, то, поверьте мне, это легко могло бы произойти. <…> Похоже, это был удачный день для проводника, и этот крокодил был немного сварливым», - сказал специалист по крокодилам.

В Саратове на 14-летнюю девочку напал лев, которого содержали в вольере на территории предприятия. Она получила травмы рук.

Африка Животные
19 марта 2024, 07:20
«Один из самых успешных лидеров». Мощную поддержку Путина россиянами признали в США
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Американские эксперты в беседе с РИА «Новости» признали, что явка на выборы в России была выше ожидаемой, а действующий лидер Владимир Путин пользовался сильной поддержкой россиян. Главред журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров в числе причин популярности Путина назвал то, что благодаря ему страна смогла эффективно адаптироваться к западным санкциям и укрепить торговые связи с государствами БРИКС. Кроме того, Владимир Путин обеспечивает защиту интересов безопасности РФ.

«В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России», - считает Кузмаров.

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро констатировал, что Владимир Путин набрал на 6% больше голосов, «чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования», и явка также оказалась на 6% выше ожидаемой. Петро указал на сильные позиции президента России, особенно в сравнении с руководством Украины.

По итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов и стал безоговорочным победителем.

США Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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