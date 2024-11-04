«Не будет коллапса». Западу указали на заблуждение о России

«Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или 10 лет. <…> И многие на Западе начинают понимать, что Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает», - сказал он.

Меркурис напомнил, что инициаторы антироссийских санкций прогнозировали развал экономики страны с 2014 года. Они рассчитывали, что от ужесточения рестрикций она рухнет, как карточный домик. Аналитик заявил, что Запад ошибся, и обратил внимание на инвестиционный бум в России.

Новый пакет санкций ввели США. Минфин утвердил ограничения против оборонно-промышленного комплекса России, но разрешил операции по энергетическим сделкам через некоторые банки.