«Не будет боеприпасов, ничего не будет». Украине предрекли сокращение поддержки со стороны США

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«Главный донор, США, которые все давали (Украине. - прим. ред.), сейчас практически полностью с этого направления уходят. Чем ближе будут президентские выборы, тем все более жестко они будут настроены против Украины», - заявил он.

Аналитик отметил, что западные страны поставляют слишком мало снарядов, а без необходимого вооружения ВСУ не добьются эффективных результатов на поле боя.

«Нет оружия. Не будет боеприпасов, ничего не будет. Те крохи, которые сейчас дает Запад, пусть оставит себе», - сказал Соскин.

Также украинские войска не обладают духовной готовностью для шага вперед, считает эксперт. Помимо этого падает международная поддержка Украины. По словам аналитика, из-за этого «на фронте все стоит».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты добровольно сдаются в плен российским войскам. Он отметил, что особенно активно это происходит на Ореховском направлении.