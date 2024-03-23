«Не будем терять фокус». В Литве сделали странное заявление после теракта в Crocus City Hall

«Давайте не будем терять фокус», - призвал министр.

Однако больше он ничего не добавил. Что именно имел в виду глава МИД Литвы - неизвестно. Никаких объяснений он не дал. Литовские власти не делали других комментариев.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта в Crocus City Hall. Перед начало концерта рок-группы «Пикник» группа неизвестных ворвалась в здание и открыла огонь по людям, затем в концертном зале вспыхнул пожар.

В больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек , в том числе дети. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. Но эта цифра еще не точная. Утром 23 марта десятки людей пришли сдать кровь для раненых.