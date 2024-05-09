«Не бросит». Запад забил тревогу из-за визита Путина в Китай

По словам эксперта, тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным указывают на то, что Китай продолжит работать со своим российским партнером, несмотря ни на что.

«Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами», - отметила она.

По мнению Васселье, западные лидеры должны смириться с тем, что у них ограниченные рычаги влияния на Китай. Си Цзиньпин никогда не станет жертвовать крайне продуктивным сотрудничеством с Путиным, резюмировала аналитик.

О планах Путина посетить Китай 15–16 мая, ранее сообщило агентство Bloomberg. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Поездка президента России Владимира Путина в Китай станет сигналом для Запада, что Пекин не станет отказываться от тесных связей с РФ. Об этом заявила директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью французскому изданию L’Express.