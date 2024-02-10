10 февраля 2024, 13:22

«Не анекдот». Захарова прокомментировала отказ генсека ООН смотреть интервью с Путиным

Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смотреть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

На вопрос о том, смотрел ли генсек запись беседы Путина с Карлсоном, в ООН ответили, что Гуттериш в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор.

«Не анекдот», - прокомментировала Захарова.

Она добавила, что после этого стало понятно, почему многие говорят о кризисе в ООН. Также неудивительно, что Россия уже полтора года не может получить от Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче, заявила дипломат.

«Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата организации по той же причине?» - сказала Захарова.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «смехотворным» и «лживым». Он поделился своим мнением в соцсети Х, но пользователи не поддержали политика. Они призвали прекратить быть марионеткой США и не позорить страну, а прислушаться к российскому лидеру.

Мария Захарова Интервью Владимир Путин МИД РФ ООН Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 13:57
Россия жестко ответит на попытки Запада использовать замороженные активы
Читайте нас в: Google Новости
Российская сторона жестко ответит на любые попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

Покушение на принадлежащие России замороженные активы воспримут как банальное воровство и «стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», предупредила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия жестко отреагирует на недружественные действия коллективного Запада, будет защищать свои права и интересы всеми возможными средствами.

«В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия», - отметила Захарова.

Совет Федерации предложил Министерству финансов России разработать законопроект об ответных мерах на возможное использование замороженных активов страны за рубежом. В качестве ответной меры предложили обложить налогами западные ценные бумаги в России.

Мария Захарова Санкции Россия Запад
10 февраля 2024, 13:44
Российских туристов уличили в «поисках приключений» в Турции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Среди российских туристов в Турции немало «искателей приключений», которые оказываются в криминальных районах или выбирают сомнительные маршруты для одиночных прогулок. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол России Алексей Ерхов.

«Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты?» - недоумевал он.

Иногда, отметил Ерхов, путешественники вообще отправляются в места, где толком нет троп. Или намеренно приходят в локации «с нехорошей криминальной обстановкой».

Дипломат отметил, что бывают трагические истории. Например, когда водитель автобуса засыпает по дороге в аэропорт. С турагентствами проводят много работы на тему безопасности людей.

«К сожалению, работает арифметический принцип: чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений», - сказал посол.

Ранее в Турции нашли мертвой 40-летнюю россиянку Надежду Ярыгину. По одной из версии, туристка упала со скалы, когда одна отправилась на прогулку, по второй - женщину убили.

Через время обезглавленный труп обнаружили на турецком пляже пятизвездочного отеля. Позже на том же побережье заметили останки ребенка.

Еще два тела нашли в провинции Анталья.

Турция Туризм Россия Автобусы
10 февраля 2024, 13:40
Диагноз очевиден. Джо Байден забыл, когда умер его старший сын Бо
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден не смог вспомнить даты важных событий своей жизни. Это произошло во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщил RT.

Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила, что диагноз главы Белого дома очевиден даже непрофессионалам - у Байдена деменция. Ситуация будет только ухудшаться.

Во время дачи показаний американский лидер не вспомнил, когда был вице-президентом, и спустя всего несколько лет забыл, когда умер его сын Бо. Старший ребенок Байдена скончался в 2015 году от опухоли мозга.

Президент США ответил на обвинения специального прокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти в ходе выступления перед нацией. Байден напомнил, что он - «пожилой мужчина с благими намерениями», и знает, что делает.

Американский лидер регулярно совершает оговорки. В поздравлении с Ханукой он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.

США Джо Байден
10 февраля 2024, 13:34
Информация об интервью Карлсона с Путиным в кинотеатрах на Урале оказалась фейком
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Администрация екатеринбургского кинотеатра в ТЦ «Гринвич» не подтвердила информацию о показах интервью американского журналиста Такера Карлсона и президента Путина. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Telegram-канал «Прямой эфир» опубликовал фото баннера с анонсом показа беседы Карлсона и Путина в кинотеатре. Представители екатеринбургского заведения назвали эту новость фейком. На месте липового баннера на самом деле размещалась афиша художественного фильма, проинформировали в кинотеатре.

Позже Telegram-канал опубликовал запись о якобы выходе интервью в прокат в американском штате Иллинойс.

Беседу американского журналиста с российским лидером в соцсети X посмотрели более 150 миллионов человек. Видеозапись вызвала большой резонанс на Западе. Белый дом, Госдепартамент и пресса обратились к американцам с просьбой не смотреть нашумевшее интервью.

Урал Соцсети Фильмы Интервью Екатеринбург Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Новости по теме