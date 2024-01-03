Названы выгоды от включения в БРИКС новых стран

Дипломат подчеркнул, что сейчас весь мир решает вопрос для решения угрозы энергетического кризиса. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от этих проблем.

«Проблему представляют собой три вопроса: первый - производство энергии, второй - транспортировка энергии, третий - потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС», - заявил Сафари.

Он пояснил, что включение Ирана в состав организации откроет другим странам-участницам транзитные пути в Персидском и Оманском заливах. Кроме того страна поделится своими наработками в сфере энергетики и наукоемких технологий.

Иран вместе с Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с 1 января 2024 года официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе 2023 года. Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина, отказалась от вступления после избрания нового президента.