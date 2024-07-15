15 июля 2024, 20:12

Названы условия нового договора по СНВ между Россией и США

Читайте нас в: Google Новости

Заключение нового Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США возможно при соблюдении трех условий. Как сообщило РИА «Новости», их перечислил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара.

Заключение нового Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США возможно при соблюдении трех условий. Как сообщило РИА «Новости» , их перечислил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара.

Он напомнил, что действие ранее заключенного соглашения истекает в 2026 году. Хотя обе стороны приостановили свое участие в выполнении требований договора.

По словам военачальника, для реализации нового соглашения необходимо прийти к единому пониманию стратегической стабильности, предоставлять свои арсеналы для проверок о количестве вооружений, а также следить за реализацией договоренностей.

«Если этих трех факторов нет, то контроля над вооружениями не будет», - заявил Гебара.

Он добавил, что стороны подписали первые соглашения о взаимном контроле над вооружениями в самые сложные периоды холодной войны, так как это отвечало взаимным интересам. Поэтому надежда на заключение нового соглашения сохраняется.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Президент Владимир Путин подчеркнул, что о полном выходе из договора речи не идет и страна вернется к выполнению своих обязательств после учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции как постоянных членов НАТО. МИД России уточнил, что на время приостановки реализации ДСНВ объем ядерных вооружений не изменится.

В июне этого года представитель Совета по национальной безопасности Белого дома заявил, что США готовы к продолжению сотрудничества с Россией по вопросам ядерных рисков, но без привязки к конфликту на Украине. Он добавил, что американские власти согласятся на новый формат, который станет заменой ДСНВ.

Ядерное оружие США Россия Приостановка ДСНВ
15 июля 2024, 21:07
Охранники Трампа предупреждали о опасности крыши, где находился стрелок
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Ответственные за охрану бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники Секретной службы указывали на опасность открытого доступа к крыше, откуда подозреваемый в покушении на политика вел стрельбу. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал NBC News.

Собеседники журналистов пояснили, что здание принадлежит компании по производству стекла. При этом сама постройка примыкает к открытой для всех выставке Butler Farm Show.

Поэтому доступ к крыше оставался открыт для всех желающих. Специалисты на это указали еще во время подготовки к предвыборному митингу «Кто-то должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы никто не смог забраться», - заявил один из источников, знакомый с планом подготовки мероприятия.

При этом он отметил, что здание не находится в периметре безопасности. Это расстояние стрелок легко преодолел выстрелом полуавтоматической винтовки.

Ответ на вопрос, как вооруженный стрелок-одиночка пробрался на крышу и открыл огонь по бывшему президенту страны, сейчас выясняют следователи.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что организация сотрудничала с местными правоохранительными органами по обеспечению безопасности мероприятия. В том числе, они предоставили группу снайперов, которых разместили на крышах близлежащих домов для устранения вероятных угроз.

Бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха во время стрельбы в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга со своими сторонниками. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс , ликвидированный снайперами. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 21:03
Проплывшую шесть километров собаку спасли в Италии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Лабрадор Зигги выпал из лодки и проплыл шесть километров в поиска дома в Италии. Собаку спасла туристка, сообщило издание What’s the Jam.

Марко Чеккон и Маринелла Джаретта находились на лодке у острова Пеллестрина вместе с детьми и собакой. Неожиданно пес выпрыгнул из лодки в море.

Хозяева прыгнули за Зигги, но его быстро унесло течением. После возвращения на берег они попросили помощи в поисках домашнего любимца в соцсетях. Пять часов Чеккон и Джаретта не получали никакой информации.

Но потом им позвонила туристка по имени Ксения, которая заметила плывущего к берегу лабрадора. Это произошло рядом с деревней Сан-Пьетро, расположенной в 6,44 километра от Пеллестрины. Предполагается, что Зигги преодолел это расстояние по воде.

В Москве сотрудники экстренных служб помогли упавшей в воду собаке. Пес не мог выбраться сам, поскольку вдоль реки установлено бетонное ограждение. Его подняли на сушу и передали хозяйке.

Лабрадор Зигги выпал из лодки и проплыл шесть километров в поиска дома в Италии. Собаку спасла туристка, сообщило издание What’s the Jam.

Италия Собаки
15 июля 2024, 19:44
Бывшего депутата ЕП от Латвии объявили в международный розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщил портал Delfi.

Европейский ордер на арест бывшего депутата выдали в конце июня. Документ поступил от отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры прибалтийской республики.

Позже решение по Мамыкину направили в управление международного сотрудничества полиции Латвии, чтобы его разместили в международных системах.

По данным портала, экс-депутат живет в России. Уголовное производство против него начали еще в сентябре 2023 года. Поводом стало выступление Мамыкина в эфире телеканала «Россия 1», в котором он поддержал спецоперацию на Украине.

Активистку Елену Крейле , которая вывесила из окна своей квартиры российский флаг, приговорили в Латвии к трем годам тюрьмы. Срок заключения ей увеличили по требованию обвинения.

Латвия Депутаты Россия Полиция
15 июля 2024, 19:41
Южная Корея заявила о серьезных изменениях в отношениях с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поддержка отношений между Россией и Южной Кореей на прежнем уровне невозможна. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель.

Он пояснил, что Южная Корея не может оставить без внимания продолжающийся украинский конфликт, но еще одним шагом к ухудшению отношений с Россией стал договор о всеобъемлющем партнерстве, который заключили президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось», - заявил Чо Тхэ Ель.

Министр пояснил, что Южная Корея нарастит сотрудничество с Китаем, несмотря на разницу политического строя и идеологий. По его словам, оба государства заинтересованы в сохранении стабильности и порядка в регионе, основанного на действующих правилах ООН и Всемирной торговой организации.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что действующие власти Южной Кореи приложат все усилия с привлечением международных партнеров по НАТО к противодействию ракетной и ядерной программам КНДР.

Ранее советник по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Хо Чжин объявил, что страна начнет поставки летального вооружения украинской армии , если Россия передаст КНДР высокоточные ракеты в рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Он напомнил, что сейчас Южная Корея направляет ВСУ только гуманитарные грузы.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнерстве во время визита российского лидера в Пхеньян. По словам Путина, документ предусматривает взаимную помощь в случае внешней агрессии.

При этом президент не исключил, что КНДР может получить высокоточное оружие , потому что так уже поступают страны Запада, оказывающие военную помощь Украине.

Поддержка отношений между Россией и Южной Кореей на прежнем уровне невозможна. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель.

Международные отношения Россия Южная Корея

Новости по теме