Названы последствия отказа Украины от транзита российского газа для Европы

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«С 2025 года Украина намерена отказаться от транзита газа из России в Европу. Поскольку европейский рынок взаимосвязан, для немецких потребителей газ рискует превратиться в очень дорогостоящее топливо», - отметили авторы статьи.

Профессор энергетики и экономики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова отметила, что также такое решение киевских властей приведет к перемещению ряда производств.

«До 10% немецкой промышленности навсегда переместят за территорию страны», - заявила она.

Экономист Мальте Кюпер также добавил, что повышение цен в одной стране ЕС приведет к их росту и в других стран сообщества.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов ранее сообщил, что Украина не станет продлевать соглашение по транзиту российского газа , которое рассчитано до конца 2024 года.