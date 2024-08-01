01 августа 2024, 14:44

Названы первые возвращенные в Россию заключенные в рамках крупного обмена

РИА «Новости»
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Россия в рамках первого этапа масштабного обмена заключенными вернула Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Как сообщил Telegram-канал Mash, процедура обмена прошла в Калининграде.

Россия в рамках первого этапа масштабного обмена заключенными вернула Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Как сообщил Telegram-канал Mash , процедура обмена прошла в Калининграде.

По данным авторов, для перевозки освобожденной семьи использовали самолет, задействованный для обмена Виктора Бута. Борт улетел в Мурманск. Кого выдала Россия - пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.

О задержании двух иностранцев в Словении , подозреваемых в шпионаже в пользу России, стало известно в конце января прошлого года. По данным СМИ, речь шла о семейной паре, которая въехала в страну по паспортам Аргентины, выданных на имя Людвига Гиша и Марии Розы Майерс Мунос.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о россиянах Артеме и Анне Дульцевых. По неподтвержденным сведениям, они получили гражданство латиноамериканской страны для последующей работы в странах Европы.

Имена Артема и Анны Дульцевых в число претендентов на масштабный обмен в рамках сделки между Россией, Белоруссией, США и Германией ранее включил словенский телеканал N1.

Германия США Заключенные Шпионаж Белоруссия Международные отношения Европа Россия
01 августа 2024, 14:52
Россия отпустила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными
РИА «Новости»
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Осужденные за шпионаж в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан вышли на свободу в рамках крупного обмена заключенными. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники заявили, что оба американца сейчас направляются в пункты назначения за пределами России. За освобождение Гершковича и Уилана США и страны-союзники отпустят осужденных россиян, чьи имена источники не раскрыли.

США Заключенные Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
01 августа 2024, 14:40
США назвали главным бенефициаром возможного обмена заключенными
РИА «Новости»
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Сообщения о крупном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией и Словенией второй день бурно обсуждают в социальных сетях, Telegram-каналах и СМИ. Официального подтверждения от властей ни одной из стран пока не поступило. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что главным выгодоприобретателем сделки станет действующая администрация США, которая использует случившееся в рамках предвыборной борьбы. Потепления отношений со странами Запада эксперт не увидел.

О предстоящем обмене заключенными в минувшую среду, 31 июля, сообщил словенский телеканал N1. Журналисты заявили, что в сделке примут участие Россия, США, Германия и Белоруссия.

Среди потенциальных кандидатов на обмен авторы назвали Вадима Красикова, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также двух арестованных в Словении россиян - Артема и Анну Дульцевых, осужденных за шпионаж.

По данным Telegram-канала Mash , осужденную в Словению семейную пару уже доставили в Калининград, где произошел обмен. Кого отдали представители России, авторы не уточнили.

Если американцы убедили немцев, что этот ценный кадр надо отдать, то наверняка они что-то попросят взамен. Скорее всего, это осужденный в Белоруссии немец, приговоренный к высшей мере , которого потом помиловали. Раз помиловали - значит, договорились.

Это многосторонняя сделка, но не политический поворот. Оснований для него не просматривается.

На западной стороне доминирующее положение, конечно, за Вашингтоном, а там, как мы помним, подходит к концу срок полномочий действующей администрации Джозефа Байдена. Ему хотелось бы до выборов и последующих событий эту тему закрыть. Поэтому они используют рычаги давления на Германию и другие европейские страны.

Также возможно, что Демократической партии хотелось бы, если обмен состоится, подать это с максимальным политическим эффектом, использовать в избирательной кампании.

Напомню, что в России находятся два американца, которых осудили за шпионаж ( журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан - прим. ред.). Их возвращение Байден и Харрис подадут как некое внешнеполитическое достижение, как победу. Поэтому американцы так торопятся.

При этом каких-то причин торопиться у немцев, например, нет. Но у них находится особо ценный кадр. Это Вадим Красиков, которого обвинили в убийстве чеченского полевого командира.

Далее - его прямая речь Признаки обмена О предстоящем обмене можно говорить только предположительно. Никакой официальной информации на эту тему нет. Но можно утверждать, что нечто масштабное в этом духе готовится. Много людей, находящихся в заключении, арестованных, прошедших судебные процедуры, получивших приговоры в разных странах, сейчас исчезли с радаров и куда-то перемещаются.

Объяснить такое совпадениями и случайностями невозможно. Очевидно, что их перемещают в какие-то места сбора, откуда потом может происходить обмен.

Опять же активность специальных самолетов вызывает вопросы. Немецкий борт летал из Германии в Объединенные Арабские Эмираты. Кого-то привез, высадил и тут же вернулся. Это как раз самолет, который власти ФРГ используют для перевозки очень специфических пассажиров.

Российский самолет такого же назначения, который также используется для транспортировки такого контингента, тоже прилетел в Калининград.

Вся эта совокупность видимых нам факторов говорит, что готовится что-то серьезное в смысле обмена заключенными. Но когда это произойдет, какой будет состав меняемых с обеих сторон, не сорвется ли это все в последний момент, как бывало в прошлом, заранее утверждать нельзя.

Кому выгоден обмен? Как появились слухи об обмене?

Германия США Заключенные Белоруссия Международные отношения Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
01 августа 2024, 14:15
«Такие пинки не оставят без ответа». Как Иран поступит с Израилем после убийства Хании
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Каким может быть ответ и к чему приведет, в комментарии 360.ru рассказал востоковед, политолог Олег Гущин.

По мнению специалиста, Иран многому научился у своего противника Израиля и обязательно отреагирует на случившееся.

«И внутри себя они [власти Ирана] решили: ребята, вот такого рода пинки мы оставлять без ответа не будем. <…> Мы не позволим себе наступать на ноги», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ответ может быть каким угодно, причем необязательно с территории самого Ирана. Армия страны может, например, запустить ракеты из Йемена, Сирии или Ирака.

«Йеменцы - они ребята хваткие», - отметил Гущин.

Эксперт обратил внимание, что ранее Израилю удавалось отражать подобные удары, но как будет на этот раз - неизвестно.

«Кому там попадет, куда попадет? Скорее всего, совершенно невинным людям», - предположил собеседник 360.ru.

При этом востоковед исключил начало полномасштабной военной операции Ирана в регионе.

«Мы все - и постарше, и помоложе - до сих пор мыслим критериями Второй мировой войны», - заметил специалист.

Гущин напомнил, что Иран даже не граничит с Израилем по суше. Кроме того, по его словам, Исламская республика с 1979 года провозгласила своей целью борьбу с Израилем как государством, а не с евреями, поэтому к самим евреям в Тегеране относятся терпимо, а вот отношения между Ираном и Израилем могут быть только очень плохие.

Исмаил Хания погиб накануне в Тегеране после удара Израиля по резиденции, где он находился. Кроме самого политика, смертельные ранения получил его телохранитель.

Израиль Иран
01 августа 2024, 13:41
Стало известно, уйдет ли Путин в отпуск в августе
РИА «Новости»
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В августе у президента России Владимира Путина ожидается насыщенный рабочий график, для возможного отпуска окон не просматривается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«В августе, честно говоря, у президента не просматриваются никаких окон. Там все время идет рутинный, но весьма напряженный график», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что публичное появление Путина - лишь верхушка айсберга, а основная работа проводится без выходных, практически ежесуточно.

«Это и президент, и верховный главнокомандующий, и взаимодействие по экономическим делам с правительством. Поэтому окон никаких пока у него не просматривается», - заключил он.

Ранее Путин признался, что считает встречи и общение с молодыми людьми вариантом отдыха для себя.

Дмитрий Песков Отпуск Владимир Путин

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