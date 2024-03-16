16 марта 2024, 23:39

Названы недостатки сделки ОПЕК+ для России

РИА «Новости»
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Входящие в ОПЕК+ страны удерживают высокие цены на нефть за счет сокращения добычи, но также играют на руку странам, которые не входят в картель. В частности США, которые за счет увеличенных доходов от экспорта развивают проекты по сланцевой нефти. В последнем отчете ОПЕК говорится, что экспорт из России и стран Центральной Азии через систему «Транснефть» сократился на 4,6%. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что пересмотр сделки ОПЕК+ давно назрел.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян заявил, что страны ОПЕК рассчитывают на повышение спроса на нефть за счет роста производства в Индии и Китае в ближайшие два года.

С этой позицией согласился и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что повышенный спрос на электрокары в Китае повысил интерес покупателей к машинам с бензиновым двигателем. Свой потенциал не в полной мере реализовала и Индия, поэтому спрос на нефть в будущем сохранится.

Но сейчас концерн старается заработать сам за счет высоких цен на нефть, но также помогает своим прямым конкурентам.

«Они как безбилетники пользуются усилиями ОПЕК+: расширяют производство, вводят новые мощности в эксплуатацию. Мы не можем сокращать добычу до бесконечности, нам нужен этот заработок для пополнения бюджета», - заявил Юшков.

Эксперт добавил, что полностью отменять сделку необходимости нет, потому что тогда крупнейшие добывающие страны Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу до максимумов и фактически обрушат рынок. Поэтому сама формула соглашения требует корректировки.

В частности, необходима разработка механизма быстрой реакции на запрос рынка. Речь идет о простом опережении конкурентов в условиях повышенного спроса.

По мнению Юшкова, России требуется оптимизировать логистику. Сейчас страна пользуется «теневыми танкерами», за которые переплачивает, как владельцам кораблей, так и страховщикам. Выходом станет строительство собственных танкеров, включая ледоколы для Северного морского пути.

Эксперт добавил, что также нужно отладить систему расчетов, чтобы покупатели платили за нефть в юанях. Китай стал главным экспортером товаров в Россию, поэтому полученные средства пойдут в дело.

О рисках потери доли рынка из-за требований сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что пока отечественные компании выполняют условия соглашения, не связанные обязательствами США увеличивают добычу, расширяя занятую нишу.

США Нефть Россия ОПЕК
17 марта 2024, 00:09
Дрейфующую в море раздутую тушу мертвого кита приняли за воздушный шар
Викимедиа
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Раздутая туша мертвого горбатого кита напугала норвежского рыбка Дага Рюдланда. Мертвое животное мужчина увидел во время очередного выхода в открытое море. Снятым видео он поделился с изданием Dagbladet.

В ходе беседы с журналистами автор ролика заявил, что сначала подумал, что перед ним воздушный шар, но приблизившись поближе он понял, что наткнулся на мертвого кита, чье тело раздули внутренние газы, образовавшиеся от гниющего мяса.

«Я работаю рыбаком 27 лет и видел несколько мертвых китов. Но я никогда раньше не сталкивался с таким размером», - признался Рюдланд.

По его оценке, туша кита в длину составила около 15 метров, а вес около 40 тонн. Приближаться поближе к мертвому животному рыбак не решился, объяснив, что скопившиеся внутри газы могли взорваться в любой момент.

Он добавил, что рассчитывает на то, что детонация трупа произойдет в море, потому что протухшие останки разлетятся на огромное расстояние.

В июле прошлого года дайверы обнаружили около берегов Тайваня труп глубоководной рыбы-весло. Этот вид редко поднимается на поверхность, поэтому находка оказалась неожиданной. В ходе осмотра рыбы специалисты обнаружили на теле некие отверстия. По мнению ученых, рыба-весло стала жертвой нападения стаи акул, которые вырывают куски из тел своих жертв.

Норвегия Животные
16 марта 2024, 22:35
Названа причина «заглушки» самолета с главой МО Британии
Freepik
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Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным журналистов, британское воздушного судно осталось без системы противодействия средствам РЭБ после решения сократить военные расходы, которое возложили на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

«Самолет оказался уязвимым после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-джеты защитными системами, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов, - указали в материале.

Несколько дней назад газета The Times сообщила, что российские военные якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании с помощью РЭБ. В этот момент на самолете из Польши летел глава Минобороны страны Грант Шэппс.

Сигнал GPS не работал в течение 30 минут рядом с Калининградской областью.

Великобритания Военные Самолеты
16 марта 2024, 21:54
Последняя надежда испугать Россию
РИА «Новости»
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Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину — реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Но инструментов для поддержки Украины практически не осталось. Не помогут даже деньги, потому что на них нужно купить оружие, а с его производством есть проблемы из-за доступа оборонной промышленности Европы к сырью. И в нынешних условиях эта проблема не решаема.

Так почему бы не попробовать психологическое оружие? А разговоры о вводе войск являются именно им. Последняя надежда испугать Россию.

Как вы думаете? Получится? Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину - реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Очень интересное заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что размещение своих войск на Украине - суверенное дело стран - членов НАТО.

С одной стороны, кажется, что Кирби дал отмашку на ввод какого-нибудь контингента каких-то стран НАТО на Украину. Только вот к Североатлантическому альянсу это не будет иметь никакого отношения. То есть о пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, да и вообще обо всех основополагающих принципах блока те страны, которые собираются ввести контингент на Украину, должны просто забыть. Все на собственный страх и риск.

А теперь интересно посмотреть, кто больше всего говорит об этой идее и поддерживает ее. Несмотря на то, что исходит она от Эммануэля Макрона , Франция свои войска вводить не будет. По двум причинам - не такие там идиоты среди военных, чтобы вступать в войну с Россией , да и вводить, собственно, нечего.

Кто поддержал эту идею? По большому счету, только страны Балтии - Эстония, Латвия. Причем президент Латвии Ринкевич вообще громогласно заявил, что Россия должна быть разрушена.

Сильно, конечно, но пусть посмотрит на свою Ригу, в которой и без войны бомбить уже совершенно нечего. И так воронки на дорогах, как от бомб, и руины исторических зданий. Литва, кстати, вроде бы ничего не заявляла.

Кое-кто поддержал идею Макрона «на полшишечки» - например, поляки и финны. Что касается последних, то они просто петушатся, а вот поляки на самом деле могут ввести войска. Но только тогда, когда с Украиной будет покончено. Вовсе не для того, чтобы вступить в схватку с Россией, а с конкретными территориальными целями.

Что из этого получится - долго гадать не нужно. И понятно, что руководство этих стран отбито на всю голову, но огромное количество простых людей все прекрасно понимают и вряд ли рады такой идее.

Да и военные осознают, что им приказывают совершить массовое самоубийство. Если не все, то какая-то значимая часть точно. И тут не поможет даже статус некоего «полицейского контингента» для поддержания порядка.

Россия Запад НАТО
16 марта 2024, 19:57
Путин созвонился с Лукашенко
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 16 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Авторы сообщения уточнили, что на повестке переговоров Путина и Лукашенко были актуальные вопросы двусторонних отношений России и Белоруссии, а также ситуация в регионе.

Ранее о телефонной беседе президента РФ с белорусским лидером сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнило РИА «Новости». Деталей беседы он не привел.

Пресс-служба Кремля в последний раз сообщала о переговорах Путина и Лукашенко по телефону 2 марта. Тогда стороны подробно обсудили дальнейшего развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.

Александр Лукашенко Международные отношения Владимир Путин

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