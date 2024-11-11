Названы имена тех, кого может помиловать Трамп

В сентябре Адамсу предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве. К тому же, у мэра Нью-Йорка есть общие друзья с Трампом. Во время одного из совместных ужинов избранный президент посочувствовал Адамсу, напомнив, что его тоже преследовали.

Байден-младший является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, среди них нарушения при хранении оружия и налоговые преступления. Помимо прочего, Хантер получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии за влияние на американское правительство.

В беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий ранее заявил, что формально Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.