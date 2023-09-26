Названы главные характеристики украинского подводного дрона «Маричка»

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Создателями дрона «Маричка» стала организация AMMO Ukraine, называющая себя благотворительным фондом. Свою разработку подводного беспилотника она начала в августе и привлекала инвестиции и пожертвования.

Официально создатели позиционировали «Маричку» как ударный дрон для атак на мосты и пришвартованные корабли. Подводный беспилотник станет дополнительной силой для атак безэкипажных катеров, которые уже использовала Украина.

По мнению Тревитика, пока возможности прототипа ограничены. Непонятно, при помощи какого двигателя беспилотник приводится в движение, и, судя по развитой скорости, до ее дальнейшего усиления очень далеко.

Беспилотник представляет собой трубу с четырьмя ребрами вокруг хвостовой части. Общая длина аппарата составляет шесть метров и более метра в диаметре. Спереди есть два горизонтальных стабилизатора.

Член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» не исключил, что Украина получила технологию по созданию подводного дрона от своих западных кураторов. Он подчеркнул, что в случае их использования против российских кораблей Черноморский флот подготовит жесткий ответ.