Названы главные характеристики украинского подводного дрона «Маричка»
Разработанный украинскими энтузиастами прототип подводного беспилотника «Маричка» вызвал вопросы у обозревателя американского издания The Drive Джозефа Тревитика. В своем материале он пояснил, что ознакомился с видео подводных испытаний устройства и усомнился в его способности развивать достаточную скорость.
Создателями дрона «Маричка» стала организация AMMO Ukraine, называющая себя благотворительным фондом. Свою разработку подводного беспилотника она начала в августе и привлекала инвестиции и пожертвования.
Официально создатели позиционировали «Маричку» как ударный дрон для атак на мосты и пришвартованные корабли. Подводный беспилотник станет дополнительной силой для атак безэкипажных катеров, которые уже использовала Украина.
По мнению Тревитика, пока возможности прототипа ограничены. Непонятно, при помощи какого двигателя беспилотник приводится в движение, и, судя по развитой скорости, до ее дальнейшего усиления очень далеко.
Беспилотник представляет собой трубу с четырьмя ребрами вокруг хвостовой части. Общая длина аппарата составляет шесть метров и более метра в диаметре. Спереди есть два горизонтальных стабилизатора.
Член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с «360» не исключил, что Украина получила технологию по созданию подводного дрона от своих западных кураторов. Он подчеркнул, что в случае их использования против российских кораблей Черноморский флот подготовит жесткий ответ.