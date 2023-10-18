Названы два сценария для Зеленского после поражения Украины

Читайте нас в:

«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», - сказал американец.

Риттер констатировал, что Вооруженные силы Украины проигрывают в конфликте. Россия контролирует ситуацию, ее войска ликвидируют бригады ВСУ и оттесняют их все дальше. Украинская армия израсходовала свои стратегические резервы, при этом новых уже не будет, добавил бывший разведчик.

Ранее президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, оно обернулось для киевского режима большими потерями.

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в беседе с изданием Welt заявил, что режим Зеленского развалится после поражения ВСУ.