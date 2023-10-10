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Он подчеркнул, что новое государство не должно стать для США плацдармом для попытки нападения на Россию. Это означает полный нейтралитет, включая отказ от вступления в любые военные альянсы и политические союзы во главе с американцами.

«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», - заявил Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о скором освобождении российской армией Одесской и Харьковской областей. По его словам, знающие об этих планах США не смогут этому помешать, так как это исторически российские территории. По словам эксперта, после очередных потерь областей Украина не оправится и исчезнет с карты мира.