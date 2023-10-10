Названо условие создания нового государства на землях Западной Украины
Условием создания нового государства на оставшихся территориях Западной Украины должна стать нейтральность к России. Об этом в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что новое государство не должно стать для США плацдармом для попытки нападения на Россию. Это означает полный нейтралитет, включая отказ от вступления в любые военные альянсы и политические союзы во главе с американцами.
«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», - заявил Макгрегор.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о скором освобождении российской армией Одесской и Харьковской областей. По его словам, знающие об этих планах США не смогут этому помешать, так как это исторически российские территории. По словам эксперта, после очередных потерь областей Украина не оправится и исчезнет с карты мира.