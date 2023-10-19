Названо условие, при котором палестино-израильский конфликт может разрастись

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«Продолжение преступлений сионистского режима (Израиля - прим. ред.), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», - сказал Багери.

Верховный иранский командующий осудил взрыв израильской бомбы в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 палестинцев. Он призвал международные организации и гуманитарные учреждения прекратить молчание по поводу катастрофы.

«Он также призвал мусульманские правительства мобилизовать свои силы и объединиться, чтобы предотвратить „безумный геноцид“», - писало агентство.

Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу договорились сотрудничать в сфере оказания помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте.

Ранее МЧС РФ отправило 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа. Жителям доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты и товары первой необходимости в Газу также должны отправить США и Египет.