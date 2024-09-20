Названо условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана

По его словам, Иран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом говорят в Израиле. Поэтому как США, так и весь коллективный Запад заинтересованы в том, чтобы иранцы приостановили исследования в этом направлении.

«Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», - подчеркнул Долгов.

Он также отметил, что при победе Трампа переговоры пройдут труднее. Однако даже республиканец не сможет их полностью заблокировать, потому что «на кону стоит слишком многое».

При этом глава комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что законы США определили страны, которые входят в «клуб зарубежных противников». К их числу отнесли Иран, а также Россию, Китай, Северную Корею.