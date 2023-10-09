Названо место следующего мирового конфликта
Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик назвал страну, где может начаться следующий глобальный конфликт. Он написал в соцсети Х (бывший Twitter), что это произойдет на Тайване.
«Тайвань следующий…» - указал сын бывшего американского лидера.
По словам Трампа-младшего, каждое крупное вооруженное столкновение в мире - это следствие слабости Вашингтона.
Боевики палестинской группировки ХАМАС начали массовый обстрел территории Израиля из сектора Газа 7 октября. Они смогли проникнуть в приграничные города. Израильская армия заявила о завершении боевых действий в городах , однако там по-прежнему могут оставаться боевики.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израильская армия начала наносить удары по центрам ХАМАС. По данным Kan, количество погибших в ходе эскалации израильтян превысило 800 человек. Минздрав Палестины сообщал о 576 погибших , 560 из них обнаружили именно в секторе Газа.