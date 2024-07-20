20 июля 2024, 17:17

Названо количество ядерных боеголовок в арсеналах США

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Стратегические силы США располагают 3748 ядерными боеголовками. Такие данные впервые за два года раскрыло Национальное агентство по ядерной безопасности страны (NNSA).

В ведомстве подчеркнули, что в рамках программы по разоружению за 19 лет демонтировали 12 088 боеголовок, еще две тысячи находятся на демонтаже. Общий объем тактического ядерного вооружения США с 1991 года сократился более чем на 90%.

«Прозрачность ядерных арсеналов государств важна для усиления реализации пунктов Договора о нераспространении ядерного оружия», - заявили в агентстве.

В последний раз NNSA публиковало открытые данные в октябре 2021 года. Тогда ведомство отчиталось о наличии 3750 ядерных боеголовок в арсенале страны, в который входят межконтинентальные баллистические ракеты, а также носители ядерного оружия, расположенные на подводных лодках.

В начале июня заместитель главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер объявила о размещении американских ядерных ракет на территории европейских стран. По ее словам, такой шаг не даст странам Евросоюза разработать собственные вооружения, что предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ядерное оружие США Ракеты
20 июля 2024, 15:58
Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о России
РИА «Новости»
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Известную телеведущую Тину Канделаки раскритиковали в Киргизии в связи с высказыванием о русофобии из-за сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Власти азиатской республики призвали медийных людей не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами.

«Высказывания отдельных публичных персон, которые могут внести разлад в отношения России и Киргизии, являются неприемлемыми. Они противоречат духу уважения и взаимопонимания, который лежит в основе наших отношений», - отметил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

Он уточнил, что в здании музея обнаружили трещины, протечки и следы пожара, а также зафиксировали несоответствие сейсмическим нормам. Из-за этого дальнейшее использования здания было опасным, а реставрация - невозможной.

Глава пресс-службы напомнил, что русская культура в Киргизии является неотъемлемой частью жизни и истории населения. Поэтому высказывания о русофобии лишь играют на руку тем, кто стремится подорвать союзничество и стратегическое партнерство стран.

Ранее Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности.

Киргизия Международные отношения Россия
20 июля 2024, 15:01
МИД России предупредил Норвегию из-за милитаризации севера страны
РИА «Новости»
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Милитаризация северных регионов Норвегии не усилит безопасность, а лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«В лучших традициях западных политтехнологов это предложение уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных недостаточной безопасностью жителей региона из-за отсутствия союзников», - сказала дипломат.

Захарова отметили, что милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а лишь принесет противоположенный эффект, создав новую точку эскалации.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия ничем не угрожает Норвегии.

«Уверены, что жители 80 лет назад освобожденного Красной армией приграничного Восточного Финмарка осознают это, как никто другой», - добавила Захарова.

Ранее глава МИД Норвегии Барт Эйде заявил, что Украина имеет право наносить удары по России.

Норвегия Россия
20 июля 2024, 14:42
Энергоблок на АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за аварии
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Автоматическое отключение первого энергоблока произошло на атомной электростанции «Чернаводэ» в Румынии. Как сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica, причиной стала авария.

В компании подчеркнули, что неисправность не повлияла на ядерную безопасность для окружающей среды и сотрудников станции.

«Специалисты расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами», - указали в заявлении.

Потерянную из-за приостановки работы станции электроэнергию компенсировали за счет импортных поставок из соседних стран.

Атомная электростанция «Чернаводэ» - крупнейший производитель энергии в Румынии. Всего у станции два энергоблока. Но власти страны планируют увеличить их число до четырех.

На этой неделе сбой на Ростовской АЭС привел к отключению одного из энергоблоков. Нехватка энергии привела к введению временных ограничений в южных регионах России.

Власти ввели веерные отключения, чтобы не допустить перегрузки энергосистем. В пресс-службе «Росатома» заявили, что отключение блока произошло из-за ложного срабатывания системы защиты. В короткий срок поставки энергии возобновили.

АЭС Румыния
20 июля 2024, 14:01
Зеленский провозгласил Трампа президентом
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена Дональда Трампа президентом США. Публикация с таким содержанием появилась в Telegram-канале украинского политика.

«Договорились с президентом Трампом во время личной встречи обсудить, какие конкретно шаги могут сделать мир действительно продолжительным и честным», - написал Зеленский.

По принятому в США протоколу президент страны сохраняет это звание даже после отставки. Примечательность поста Зеленского в том, что он опубликовал его именно в период начала предвыборной гонки между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский ранее объявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты оценил разговор с украинским политиком как «очень хороший». Также Трамп пообещал, что в качестве следующего американского лидера принесет мир и процветание.

Владимир Зеленский Дональд Трамп

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