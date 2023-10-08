Названо количество израильтян, похищенных боевиками ХАМАС

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Кроме того, по его данным, более 300 израильтян убили, пострадали еще свыше 1,8 тысячи. По Израилю с момента эскалации выпустили более пяти тысяч ракет.

Ранее СМИ писали, что мирных жителей Израиля брали в заложники прямо в их домах. Со вчерашнего дня в стране без вести пропали около 750 человек. Появлялись сведения о том, что среди пленных якобы есть россиянки, но пока посольство России не нашло этому подтверждений.

Нет также данных об убитых и раненых россиянах в Палестине.

Многолетний палестино-израильский конфликт обострился накануне утром, после массированной ракетной атаки на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

«Похищены 100 гражданских и военных», - утверждается в сообщении дипломатического представительства.