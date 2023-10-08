Названо количество израильтян, похищенных боевиками ХАМАС
Боевики ХАМАС похитили 100 израильтян, среди которых как военные, так и мирные жители. Об этом в соцсети Х информировало посольство Израиля в США.
Кроме того, по его данным, более 300 израильтян убили, пострадали еще свыше 1,8 тысячи. По Израилю с момента эскалации выпустили более пяти тысяч ракет.
Ранее СМИ писали, что мирных жителей Израиля брали в заложники прямо в их домах. Со вчерашнего дня в стране без вести пропали около 750 человек. Появлялись сведения о том, что среди пленных якобы есть россиянки, но пока посольство России не нашло этому подтверждений.
Нет также данных об убитых и раненых россиянах в Палестине.
Многолетний палестино-израильский конфликт обострился накануне утром, после массированной ракетной атаки на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.
«Похищены 100 гражданских и военных», - утверждается в сообщении дипломатического представительства.