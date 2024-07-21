Названо главное препятствие к миру между Арменией и Азербайджаном

Он пояснил, что власти Армении должны документально подтвердить отказ от территориальных претензий к Азербайджану, а также поддержать направленное в ОБСЕ предложение о роспуске Минской группы.

«В Конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха», - привело слова Алиева издание Turan.

Президент Азербайджана добавил, что само мирное соглашение готово на 90%. Но глава правительства Армении Никол Пашинян отказался от встречи в Лондоне, запланированной на 18 июля.

Алиев добавил, что не отказывается от подписания мирного соглашения, но для этого властям соседней республики придется пойти на юридические шаги по изменению конституции.

С призывом к властям Армении и Азербайджана подписать мирное соглашение до конца года обратился канцлер Германии Олаф Шольц, который устроил встречу лидеров двух стран. Он подчеркнул, что стороны уже договорились о делимитации границ, поэтому нужно продолжить диалог дальше и достичь соглашения о мире.