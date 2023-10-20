Названо доказательство стремления США к эскалации конфликта на Украине
Соединенные Штаты на самом деле не хотят мирного решения украинского конфликта. Поставки ракет ATACMS Украине доказывают, что США, напротив, стремятся к эскалации, констатировал замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Его процитировал ТАСС.
Он напомнил, что о тайных поставках стало известно 17 октября. Вначале об этом написали СМИ, а затем получение ракет подтвердили на Украине, «по-лакейски отблагодарив» США.
«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», - подчеркнул Зайцев.
По его мнению, США и «управляемая ими» Украина упорно не желают искать политико-дипломатический выход из конфликта. При этом Соединенные Штаты даже не задумываются о том, насколько разрушительными могут быть последствия. Впрочем, по словам дипломата, враждебный шаг США не изменит ситуацию на линии фронта и не повлияет на выполнение целей спецоперации.