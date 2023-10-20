Названо доказательство стремления США к эскалации конфликта на Украине

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Он напомнил, что о тайных поставках стало известно 17 октября. Вначале об этом написали СМИ, а затем получение ракет подтвердили на Украине, «по-лакейски отблагодарив» США.

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», - подчеркнул Зайцев.

По его мнению, США и «управляемая ими» Украина упорно не желают искать политико-дипломатический выход из конфликта. При этом Соединенные Штаты даже не задумываются о том, насколько разрушительными могут быть последствия. Впрочем, по словам дипломата, враждебный шаг США не изменит ситуацию на линии фронта и не повлияет на выполнение целей спецоперации.