Названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

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Кобяков напомнил, что эти организации вместе со своими партнерами создала Россия.

«С нами сейчас большинство жителей Земли, почти 45% мировой экономики. Еще 59 стран в настоящее время заявили о намерениях вступить в эти объединения, чтобы наладить в новых форматах практическое сотрудничество», - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что на саммите ШОС в Астане в июле Белоруссию объявят новым членом организации.

О желании вступить в БРИКС также заявили в Зимбабве.