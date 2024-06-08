08 июня 2024, 15:08

Названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

РИА «Новости»
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В межгосударственные объединения ЕАЭС, ШОС и БРИКС хотят вступить 59 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции о результатах комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал советник президента России Антон Кобяков, его слова привел ТАСС.

Кобяков напомнил, что эти организации вместе со своими партнерами создала Россия.

«С нами сейчас большинство жителей Земли, почти 45% мировой экономики. Еще 59 стран в настоящее время заявили о намерениях вступить в эти объединения, чтобы наладить в новых форматах практическое сотрудничество», - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что на саммите ШОС в Астане в июле Белоруссию объявят новым членом организации.

О желании вступить в БРИКС также заявили в Зимбабве.

Международные отношения Россия БРИКС ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 15:46
Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НКО
РИА «Новости»
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Финансируемая фондом Open Society Foundations* Международная федерация прав человека (FIDH) является пособником террористов. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

FIDH и МИД некоторых западных государств обратились в Международный уголовный суд с запросом на выдачу ордеров на арест Медведева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

«Приятно получить признание эффективность наших усилий против киевского неонацистского режима. Оно пришло от таких организаций, как НПО, которое принадлежит старому чудаку Соросу. Из-за нашей работы он обратился в МУС. Такие НПО, как и их хозяева, - пособники террористов, убившие более 20 мирных граждан вчера», - написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил уверенность, что Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время.

Дмитрий Медведев Терроризм
08 июня 2024, 14:37
Захарова упрекнула США в привязке России к своим проблемам
РИА «Новости»
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Россия ответит на заявление администрации США об увеличении арсенала ядерного оружия в полном соответствии со своей доктриной. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о возможной корректировке ядерной доктрины. После этого появилось заявление американских властей.

«Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что американские власти регулярно привязывают Россию для решения своих проблем.

«Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности», - подчеркнула Захарова.

Старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди в минувшую пятницу, 7 июня, объявил, что президент США Джо Байден подписал новый указ об условиях применения ядерного оружия.

В текст документа включили отслеживание роста арсеналов Китая, а также сдерживание России и Северной Кореи. Представитель Белого дома добавил, что в США начали разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.

Ядерное оружие США Белый дом в США Мария Захарова Россия Владимир Путин МИД РФ Джо Байден
08 июня 2024, 13:57
Похищенного в Израиле ХАМАС россиянина освободили
Global Look Press
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Группу из четырех заложников освободила Армия обороны Израиля в ходе операции на территории сектора Газа. Все освобожденные — участники музыкального фестиваля «Нова», который боевики ХАМАС атаковали 7 октября 2023 года. Среди освобожденных оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов.

В пресс-службе армии обороны Израиля уточнили, что операцию провели на территории города Нусейрат. Захваченных заложников обнаружили в двух разных местах.

В список освобожденных также вошли Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир Джан (21 год) и Шломи Зив (40 лет). Военные доставили их в медицинский центр «Шиба» для обследования.

Сергей Козлов переехал в Израиль в 2022 году по программе репатриации. На музыкальном фестивале он работал охранником. В момент вторжения боевиков ХАМАС он прятался вместе с другими гостями в металлических контейнерах. Он выходил на связь с родными и сообщал о положении дел. Но после связь с ним оборвалась.

О том, что боевики ХАМАС взяли Козлова в заложники и увели в сектор Газа стало известно через два дня. Об этом родителям сообщили представители армии обороны Израиля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
08 июня 2024, 13:29
Оргкомитет ПМЭФ раскрыл число стран-участниц
РИА «Новости»
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На Петербургский международный экономический форум приехали более 21 тысячи человек из 139 стран. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова.

В ходе выступления на брифинге он подвел итоги работы площадки за четыре дня «В мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тысяч участников из 139 стран», - заявил Кобяков. Он подчеркнул, что включил Россию в их число.

Он добавил, что участники встреч заключили 982 соглашения на общую сумму в 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с иностранными компаниями.

Кобяков добавил, что общая сумма по заключенным сделкам не окончательная, так как часть соглашений не раскрывали для сохранения коммерческой тайны.

ПМЭФ-2024

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