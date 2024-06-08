Названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС
В межгосударственные объединения ЕАЭС, ШОС и БРИКС хотят вступить 59 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции о результатах комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал советник президента России Антон Кобяков, его слова привел ТАСС.
Кобяков напомнил, что эти организации вместе со своими партнерами создала Россия.
«С нами сейчас большинство жителей Земли, почти 45% мировой экономики. Еще 59 стран в настоящее время заявили о намерениях вступить в эти объединения, чтобы наладить в новых форматах практическое сотрудничество», - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что на саммите ШОС в Астане в июле Белоруссию объявят новым членом организации.
О желании вступить в БРИКС также заявили в Зимбабве.