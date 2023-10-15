Названо число пропавших без вести в Газе после разрушения домов авиаударами
Авиаудары израильских самолетов разрушили огромное количество жилых домов и зданий в секторе Газа. Появившиеся завалы люди разгребают руками в поисках выживших. Пропавшими без вести числятся до тысячи человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Гражданскую оборону Палестины.
По данным ведомства, самые большие разрушения произошли в населенных пунктах Шахид и Мусаба. В ходе разбора завалов живых людей достают даже спустя сутки.
Министерство здравоохранения палестинской территории объявило, что к вечеру воскресенья, 15 октября, общее число погибших выросло до 2670 человек , среди которых 724 ребенка и 458 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 9600 человек. В том числе 2450 детей и 1536 женщин.
Армия обороны Израиля объявила, что за минувшие сутки поразила в Газе 250 военных целей.
Ранее командующий военно-воздушными силами страны Томер Бар заявил, что истребители наносят основные удары по южным районам сектора , чтобы облегчить проведение сухопутной операции. При этом ранее на юг власти Израиля призывали эвакуироваться более одного миллиона жителей севера Газы.