Названо число погибших при взрыве топлива в Нагорном Карабахе

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Взрыв на топливном хранилище в районе Степанакерта прогремел вечером в минувший понедельник, 25 сентября. В момент детонации на месте находились местные жители, которые забирали топливо для машин, чтобы выехать из региона.

По оценке уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабаха Гегама Степаняна, количество раненых при взрыве превысило 200 человек.

Свою помощь уже предложили власти Азербайджана. Помощник президента республики Хикмет Гаджиев заявил, что в больницы трех близких к Нагорному Карабаху районы прибыли дополнительные медицинские специалисты для приема пациентов.

К эвакуации пострадавших также привлекли авиацию российских миротворцев.

Она пояснила, что после опознания министерство огласит имена погибших.

Глава ведомства добавила, что лечение в Национальном ожоговом центре проходят 67 пациентов. Все они находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

«Состояние большинства пациентов оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, очень мало легких случаев», - привело заявление Аванесян издание «Новости Армении».