Названо число переданных России заключенных в рамках обмена

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По данным работающего на месте корреспондента, в Россию вернутся заключенные из семи стран. Среди них осужденный в Германии офицер спецслужб Вадим Красиков.

С российской стороны в обмене принимают участие американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, а также бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин*.

Официального подтверждения информации о том, кто вошел в списки на обмен нет.

В масштабном обмене заключенными принимает участие Национальное разведывательное управление Турции. В ведомстве заявили, что выступили в качестве посредника между государствами участниками по крупнейшему обмену заключенными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не готов дать комментарий по обмену заключенными в аэропорту Анкары.

*Признан в России иностранным агентом Прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные - в Германию. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.