Названо число эвакуированных из сектора Газа россиян
Более 60 россиян покинули палестинский сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и оказались на территории Египта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
«Израиль приостановил боевые действия в районе Джебалии с 11:00 до 15:00», - написал он.
Эдри уточнил, что эта мера связана с необходимостью эвакуации мирного населения и доставки гуманитарной помощи.
«До 17:00 заработает гуманитарный коридор для жителей северных районов анклава по дороге Салах эд-Ди до больницы „Аш-Шифа“», - добавил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.
В воскресенье палестинский Минздрав сообщил, что в больнице «Аш-Шифа» в результате ударов Израиля столкнулись с нехваткой кислорода, из-за чего скончались пять человек из отдела отделения интенсивной терапии.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что не исключают нанесения ударов по южным районам сектора Газа, если появится такая необходимость.
С инициативой реформы Совета Безопасности ООН на 78-й сессии Генеральной ассамблеи организации выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что число постоянных членов Совбеза нужно расширить, чтобы преодолеть регулярные тупики, в который заходят участники обсуждения вопросов, которые касаются всего мира.
Он подчеркнул, что действующая структура оказалась бессильна перед лицом массовых убийств мирного населения, поэтому ее необходимо изменить.
«ООН необходимо реформировать. Созданная после Второй мировой войны система должна стать более функциональной и получить возможности сдерживания. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение организации», - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что будущее мира и жизни народов нельзя оставлять на милость пяти стран, имеющих право вето в Совете Безопасности. Эти правила необходимо пересмотреть и внести в них изменения.
Кризис на Ближнем Востоке явно показал слабость и бесполезность ООН и других общемировых организаций, которые ничего не смогли сделать, чтобы остановить истребление палестинцев в секторе Газа. Как сообщило агентство Anadolu , с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Межрайонный следственный суд Астаны 11 ноября арестовал подозреваемого Куандыка Бишимбаева сроком на два месяца», - указали в пресс-службе.
В чем конкретно заподозрили бывшего министра, не уточняется. В суде подчеркнули, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Казахстана более точные данные не подлежат разглашению.
Издание Orda.kz сообщало 10 ноября, что правоохранители задержали Бишимбаева после смерти его супруги от причиненных побоев. По предварительной информации, в ночь с 8 на 9 ноября между ними произошла ссора в одном из ресторанов в Астане, в результате которой женщина умерла от полученных травм.
Бишимбаев возглавлял министерство экономики республики с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его признали виновным в хищении имущества и получении взятки, суд приговорил экс-министра к 10 годам тюрьмы, при этом уже в октябре 2019 года он вышел на свободу по УДО.
Кроме того более 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть больницу.
Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на палестинский Минздрав сообщило об угрозе гибели 39 младенцев из отделения интенсивной терапии в родильном отделении больницы Аш-Шифа.
Ведомство официально опровергло заявление своего представителя Май Аль-Кайлы, заявившей о гибели детей.
В Минздраве пояснили, что запасы жидкого кислорода в медицинском учреждении подходят к концу, а подвести новую партию мешают воздушные атаки и артиллерийские обстрелы окрестностей. Это ставит под угрозу жизни пациентов.
Ранее Армия обороны Израиля опубликовала свидетельские показания взятых в плен после нападения 7 октября участников палестинской группировки ХАМАС. В ходе допроса они сообщили, что политическое и военное крыло организации используют для укрытия медицинские учреждения Газы, включая больницу «Аш-Шифа», где расположен штаб одного из организаторов атаки Яхью Синвара.