Названы главные страны-покупатели российских удобрений
Российские производители удобрений за первые шесть месяцев 2023 года продали на мировом рынке свою продукцию на общую сумму 6,6 миллиарда долларов в 57 стран. Главными покупателями стали Бразилия, Индия и США. Об этом со ссылкой на данные платформы по отслеживанию глобальной торговли Comtrade и национальные органы статистики сообщило РИА «Новости».
В первую пятерку вошли Китай и Мексика, выкупившие удобрения на 632 и 429 миллионов долларов соответственно. Участниками списка экспортеров стали также Турция, Германия, Сербия, Франция, Казахстан, Гватемала.
По данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта удобрений в 2022 году составил 19,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 50%, по сравнению с данными предыдущего года.