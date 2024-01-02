02 января 2024, 20:33

Названа возможная причина взрывов в Нью-Йорке

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Информация о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке может быть связана с проблемами с электросетью и неисправностями на подстанциях. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Местные службы экстренного реагирования сообщили, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети и на подстанциях, ввиду чего подачу электроэнергии временно прекратили», - пояснил он.

По словам консула, речь может идти о коротком замыкании или другом техногенном происшествии.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. В пожарное управление города поступила информация о «сотрясении здания и взрыве».

По предварительным данным, ЧП произошло к югу от моста на острове Рузвельт - по адресу 580 Мэйн-стрит. Сейчас на месте работают спасатели.

США Нью-Йорк Взрывы
02 января 2024, 21:20
Литва заявила об ограничениях для белорусов на границе
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Литовские власти обсуждают вопрос ограничения количества въезжающих в страну граждан Белоруссии. На фоне отношений с соседним государством такой поток белорусов в Литве не оправдан, заявила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните в интервью телерадиокомпании LRT.

«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», - отметила премьер Литвы.

По ее словам, проживающие в Литве представители белорусской оппозиции выступают против введения ограничений. Однако важно «управлять рисками», поэтому власти уже закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из шести, заявила Шимоните.

Премьер пообещала разработать предложения по этому вопросу в январе. Она не уточнила, будут ли они иметь отношение к дальнейшему закрытию КПП на литовско-белорусской границе.

Ранее в Вильнюсе загорелся многоквартирный дом. До пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Есть пострадавшие, они находятся в больницах.

Белоруссия Пожары Больницы Литва Взрывы Отношения
02 января 2024, 21:17
Землетрясение произошло в Нью-Йорке около места предполагаемых взрывов
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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение рядом с островом Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка. Оно совпало со временем, когда местные жители услышали звуки взрывов, сообщил телеканал ABC.

По данным американских сейсмологов, произошло землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине пяти километров. В пожарном управлении Нью-Йорка сообщили, что спустя восемь минут им поступило обращение от горожан о «серии взрывов и тряске» в здании.

Согласно данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги в Нью-Йорке, недалеко от места инцидента поступила жалоба на перебои с электричеством.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. ЧП произошло по адресу 580 Мэйн-стрит.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт могут быть связаны с проблемами с электросетью и неисправностями на подстанциях.

США Нью-Йорк Землетрясения Взрывы
02 января 2024, 20:59
Условия освобождения израильских пленных озвучили в ХАМАС
РИА «Новости»
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ХАМАС остается хозяином в секторе Газа, а израильских заложников освободят только на условиях палестинцев. С таким заявлением выступил глава политбюро движения Исмаил Хания. Его слова привел телеканал .

ХАМАС остается хозяином в секторе Газа, а израильских заложников освободят только на условиях палестинцев. С таким заявлением выступил глава политбюро движения Исмаил Хания. Его слова привел телеканал Al Jazeera.

«С нашими лидерами сопротивления все в порядке, и они с полной отдачей выполняют свои обязанности на местах», - добавил Хания.

Глава ХАМАС выразил уверенность, что агрессия Израиля, которая длится уже 88 дней, прекратится благодаря стойкости палестинского народа.

Во вторник, 2 января, взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута. Эта территория находится под контролем ливанской группировки «Хезболла». Взрыв на опорном пункте группировки произошел в результате удара израильского беспилотника. В результате погибли четыре человека. По данным источников телеканала Al Arabiya, среди погибших - замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Израиль Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 января 2024, 20:53
Рэпер Snoop Dogg станет комментатором Олимпиады-2024
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Популярного рэпера Snoop Dogg пригласили принять участие к качестве специального корреспондента телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Snoop Dogg будет вести эфиры вместе с ведущим Майком Тирико. Исполнитель посетит соревнования, встретится со спортсменами, их семьями и друзьями, а также изучит достопримечательности столицы Франции.

По данным NBC, репортажи рэпера будут показывать в режиме прайм-тайм.

В интервью изданию L'Équipe Snoop Dogg признался, что вырос за трансляциями Олимпийских игр, поэтому рад провести время со спортсменами в Париже.

«Это будут грандиозные Олимпийские игры. Это праздник мастерства, самоотдачи и небывалого величия. Я привнесу в трансляции свой стиль», - сказал он.

Международный олимпийский комитет ранее допустил спортсменов из России и Белоруссии, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Музыка Олимпийские игры в Париже — 2024

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