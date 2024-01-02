Названа возможная причина взрывов в Нью-Йорке

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«Местные службы экстренного реагирования сообщили, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети и на подстанциях, ввиду чего подачу электроэнергии временно прекратили», - пояснил он.

По словам консула, речь может идти о коротком замыкании или другом техногенном происшествии.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. В пожарное управление города поступила информация о «сотрясении здания и взрыве».

По предварительным данным, ЧП произошло к югу от моста на острове Рузвельт - по адресу 580 Мэйн-стрит. Сейчас на месте работают спасатели.