Названа возможная причина повреждений на газопроводе Balticconnector
Причиной повреждения пролегающего между Финляндией и Эстонией газопровода Balticconnector могло стать внешней воздействие. Об этом на брифинге заявил финский президент Саули Ниинисте, сообщило РИА «Новости».
Глава государства отметил, что специалисты уже приступили к расследованию причин повреждений газопровода.
«По всей видимости, разрушение фрагмента газопровода и телекоммуникационного кабеля стало результатом воздействия извне. Причина повреждений пока точно неизвестна, мы ведем расследование», - сказал он.
Ниинисте отметил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и готов сотрудничать с альянсом по этому вопросу.
В воскресенье, 8 октября, газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрений в утечке. Глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявлял, что восстановление инфраструктуры может занять несколько месяцев.