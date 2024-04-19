19 апреля 2024, 09:47

Названа возможная причина ночного удара Израиля по Ирану

Global Look Press
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Удар по Ирану нанесли таким образом, чтобы власти страны смогли «его стерпеть» и воздержаться от эскалации. Такое мнение выразили журналисты израильской газеты Yedioth Ahronoth.

Авторы материала не указали, кто именно совершил удар. Как предположили журналисты, целью атаки были объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции. Это сделали для того, чтобы дальнейшего обмена ударами не произошло.

По мнению обозревателей, информация иранских СМИ об отсутствии ущерба говорит о том, что власти страны считают ситуацию «исчерпанной».

В ночь на 19 апреля Израиль ударил ракетами по Ирану. Как сообщило агентство Bloomberg , власти страны предупредили Соединенные Штаты о планируемой атаке.

Обострение на Ближнем Востоке началось после атаки Ирана. Армия страны 14 апреля выпустила снаряды по Израилю.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после атаки ЦАХАЛ по Ирану иронично напомнил жителям США, куда идут их налоги.

Израиль Иран
19 апреля 2024, 11:06
Польша подняла авиацию в небо из-за «активности России»
Unsplash
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Польская армия подняла в небо авиацию якобы из-за активности с российской стороны. Информация об этом появилась в аккаунте оперативного командования республиканских ВС в социальной сети X (бывший Twitter).

«Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - указали в пресс-службе.

Командование заявило, что ночью 19 апреля якобы наблюдалась «интенсивная деятельность» со стороны России, связанная с ракетными ударами по украинским объектам. Поэтому власти Польши решили запустить необходимые процедуры для «обеспечения безопасности польского воздушного пространства». Республиканские специалисты проводят мониторинг ситуации.

За последний месяц российская «активность» часто пугает польских властей. В конце марта самолеты республики поднимали в небо якобы из-за действий РФ на Украине. Такое же решение командование ВС Польши приняло в начале апреля.

Авиация Twitter Самолеты Россия Польша Армия
19 апреля 2024, 11:03
США назвали удар Израиля по Ирану предупреждением
Global Look Press
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Удар Израиля по Ирану была предупредительным посланием. Такое заявление телеканалу CNN сделал отставной генерал-майор сухопутных сил США Марк Маккарли.

«Израильтянам пришлось нанести ответный удар, но в то же время в этом возмездии было послание: „Да, мы можем пройти. Не делайте этого снова. Если вы сделаете это снова, тогда начнется всякая чертовщина“», - сказал он.

Со стороны израильского военного кабинета был очень продуманный шаг, отметил Маккарли. Нанеся удар по месту расположения важных ядерных объектов, Израиль продемонстрировал, что легко может сокрушить оборону Ирана.

После удара иранские СМИ сообщили, что все объекты вокруг Исфахана находятся в безопасности, включая ядерные. В Международном агентстве по атомной энергии также подтвердили , что ядерные объекты не получили ущерб. Возможной целью был военный радар. По данным Reuters, Иран не станет в ближайшее время наносить ответный удар по Израилю.

Напряженность на Ближнем Востоке остается острой, поскольку Израиль ведет войну в Газе против палестинской боевой группировки ХАМАС, союзника Ирана. Теневой ирано-израильский конфликт вспыхнул с новой силой, когда армия Ирана выпустила по Израилю сотни снарядов и беспилотников. Израильское руководство назвало ночной обстрел объявлением войны и пообещало ответить на удары.

США Израиль Военные Международные отношения Войны Иран Армия Конфликт Израиля и Палестины
19 апреля 2024, 10:35
Политолог рассказал, примут ли в Грузии закон об иноагентах
Global Look Press
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В Грузии во второй раз пытаются принять закон об иноагентах. Между тем оппозиционеры угрожают гражданской войной. Однако на этот раз правительство, видимо, воплотит эту идею, поделился с РИА «Новости» глава отдела Кавказа Института стран СНГ.

«„Грузинская мечта“ (правящая партия - прим. ред.) пытается взять под контроль финансирование оппозиционных организаций. Это уже вторая попытка. <…> В этот раз правительство, скорее всего, реализует задуманное», - отметил он.

Последствия, по мнению политолога, могут наступить после парламентских выборов.

В 2023 году от принятия закона пришлось отказаться из-за масштабных протестов. Однако теперь закон «О прозрачности иностранного влияния» уже приняли в первом чтении. Поскольку оппозиционные депутаты на заседание не пришли, голосов «против» просто не было. Между тем активисты опасаются, что закон превратит грузин в «рабов» правящей партии.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина , США и ЕС выделили деньги на свержение действующей власти в Грузии, и теперь Запад организует протесты, препятствуя принятию мешающего ему закона.

Грузия Законы Протесты Россия Оппозиция
19 апреля 2024, 10:32
Израиль ударил по объектам ПВО в Сирии
Global Look Press
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Израиль ударил по позициям противовоздушной обороны Сирии на юге страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны ближневосточного государства.

Армия обороны Израиля ударила в 02:55 по местному времени.

«Израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны», - указали в ведомстве.

В результате удара зафиксировали материальный ущерб. Какой именно, в министерстве не уточнили.

Ночью 19 апреля израильская армия ударила ракетами по Ирану. По данным агентства Bloomberg , власти еврейского государства оповестили Белый дом о планируемой атаке. На ситуацию иронично отреагировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. После удара Израиля по Ирану он напомнил жителям Соединенных Штатов, куда идут их налоги.

Израиль Сирия ПВО

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