01 февраля 2025, 07:59

Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

РИА «Новости»
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Причиной авиакатастрофы с самолетом в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом на его борту. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.

Ранее стало известно, что на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой самолет, судно рухнуло в жилом массиве. Федеральное управление гражданской авиации США заявляло, на борту находились шесть человек, они погибли.

«Мы понимаем, что это был медицинский самолет. Вероятно, топливо и кислород могли стать причиной такого мощного взрыва. Вероятно, объяснение катастрофе даст именно это», - сказал Зеоли.

Журналист добавил, что самолет было полностью заправлен, так как направлялся в штат Миссури. По его мнению, топливо могло смешаться с кислородом и спровоцировать взрыв.

Ранее в социальных сетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.

Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 06:00
Шесть человек находились в разбившемся в Филадельфии самолете
РИА «Новости»
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Появилась уточненная информация о крушении самолета в Филадельфии. На борту находились шесть человек, сообщили на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет Learjet 55 разбился после вылета из аэропорта Норт-Ист Филадельфия.

«На борту находились шесть человек», - говорится в заявлении управления.

Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

До этого пресс-служба FAA сообщила, что на борту разбившегося самолета находились два человека.

По данным телеканала Fox News , на борту упавшего самолета могли взорваться баллоны с кислородом, ведь это был медицинский борт. Источники канала в отделении местной полиции предположили, что кислород мог смешаться с топливом.

Ранее в соцсетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.

США Авиация Смертность Дети Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 04:35
Власти уточнили количество людей в разбившемся в Филадельфии самолете
РИА «Новости»
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На борту разбившегося в Филадельфии самолета Learjet 55 находились два человека. Аварийная ситуация возникла после взлета, сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет потерпел крушение около 18:30 по местному времени после вылета из аэропорта Northeast Philadelphia Airport в аэропорт Springfield-Branson National в Миссури. На борту находились два человека.

«Расследованием займутся FAA и NTSB. NTSB возглавит расследование и предоставит все обновления», - сообщил представитель управления.

Learjet 55 является двухдвигательным турбореактивным самолетом административного класса и может принять до 10 пассажиров. В интернете появилось видео его крушения в Филадельфии. Воздушное судно упало в жилом секторе и загорелось. Пострадали несколько домов, машин и парковка. СМИ сообщили о шести находившихся на борту людях.

США Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 01:33
Трамп вновь заявил о планах поговорить с Путиным
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и провести результативные переговоры об Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он в очередной раз заявил о намерении побеседовать с Путиным, но не уточнил, когда состоится встреча. Трамп рассказал о серьезных дискуссиях США с Россией и выразил надежду на достижение значительных результатов по итогам возможных переговоров.

Кроме президента России республиканец запланировал встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля и главой правительства Японии Сигэру Исибой 7 февраля. Его специальный представитель Ричард Гренелл в ближайшее время посетит Венесуэлу ради переговоров с Николасом Мадуро.

Темой встречи Трампа и Путина могло бы стать комплексное соглашение о безопасности в Европе, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он призвал провести переговоры как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию.

Дипломатия Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
01 февраля 2025, 00:46
Полиция Норвегии отпустила заподозренное в обрыве кабеля судно Silver Dania
Unsplash
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Грузовое судно Silver Dania с российским экипажем непричастно к обрыву подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Полиция Норвегии сняла с него арест, сообщил телеканал TV2.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, по которым судно должно оставаться в Тромсе и дальше. <…> Никаких данных, связывающих судно с инцидентом, обнаружено не было», - объявила пресс-служба правоохранителей.

Запрос Латвии отработал полицейский округ Тромса. Экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями, добровольно остановили движение и участвовали в следственных действиях.

О прорыве подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море от Вентспилса в Латвии до острова Готланд стало известно 26 января. Полиция совместно с береговой охраной остановили Silver Dania судоходной группы Silver Sea и увели в Тромсе на проверку.

Латвия Швеция Корабли Норвегия Полиция

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