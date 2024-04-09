Названа сумма, которую страны G7 потратят на перевооружение

В материале отметили, что для реализации планов НАТО оборонные бюджеты государств должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять 4% от ВВП.

«Если США и их союзники по G7 смогут достичь такого уровня, это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств до 2024 года», - уточнили в статье.

По мнению аналитика Дженнифера Уэлча, огромные расходы повлекут непростые решения в сфере налогообложения и госзаймов, что приведет к преобразованию оборонных компаний. Эксперты связали намерения западных стран с успехами России в конфликте на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее призвал Европу ускорить перевооружение армий , ведь в будущем она может столкнуться с новыми военными угрозами.