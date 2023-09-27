Названа сумма инвестиции США в экономику Украины

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Власти США инвестировали более 70 миллиардов долларов в экономику Украины с начала спецоперации, а страны Евросоюза - более 30 миллиардов евро. Об этом сообщил американский канал CBS.

По данным журналистов, из этой суммы только 43 миллиарда долларов потратили на военные нужды Украины, что составило примерно 5% от годового бюджета американской армии. При этом остальную часть предоставленных киевскому режиму средств потратили на субсидии фермерским хозяйствам. Также на эти деньги помогли бизнесу и заплатили зарплаты работникам экстренных служб.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у Соединенных Штатов почти закончились деньги для военных поставок Украине. Выделенных ранее средств может хватить только на несколько недель, отметил он.

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