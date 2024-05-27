27 мая 2024, 02:29

Названа страна в Европе с самым дорогим газом

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Швеция лидирует среди европейских государств по дороговизне газа в пересчете на рубли. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости».

Эксперты рассчитали объем газа, которые могут приобрести жители европейских стран на свои средние зарплаты, чтобы оценить доступность этого энергоресурса для населения.

«Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 210 рублей», - уточнили в исследовании.

За ними в рейтинге следуют Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва, где кубометр газа стоит более 148 рублей.

Самый дешевый газ в Казахстане, который в перерасчете на российскую валюту стоит 6,3 рубля за кубометр. Россия и Белоруссия заняли второе и третье место соответственно. Кроме того, в первой пятерке стран с дешевым газом оказались Венгрия и Хорватия.

Ранее оппозиционный политик Илан Шор обвинил румынскую государственную компанию Romgaz в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии, отметив, что жители страны получат тот же энергоресурс, но не напрямую, а через посредника и в три раза дороже.

Исследования Швеция Газ Европа
26 мая 2024, 23:37
Купившая квартиру в Турции россиянка переселилась в подвал из-за суда с арендатором
РИА «Новости»
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Владеющая квартирой в Турции более 10 лет назад россиянка Жанна Худякова переселилась в подвал дома, так как не смогла выгнать со своей жилплощади недобросовестного съемщика. Попытка выселить арендатора через суд ни к чему не привела. Подробности истории женщины рассказало агентство İhlas.

В Анталью, где находится дом с ее квартирой, россиянка вернулась два года назад. Все это время она сдавала жилплощадь через агентство недвижимости. Но последний жилец уступать квартиру хозяйке отказался. Она подала в суд, который выиграла. Но ответчик обжаловал свое выселение и его заменили на подписку о невыезде. В итоге тяжба продолжается до сих пор.

По словам Худяковой, сложности с выселением арендатора возникли, потому что она не знает правовую систему Турции. Так как жить женщине негде, она поселилась в подвале дома, где находится ее квартира.

«Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале. Он комфортно живет с арендной платой в 5700 лир (около 16 тысяч рублей)», - заявила собеседница журналистов.

Она добавила, что подвале нет электричества, кухни, туалета и ванной комнаты. Но уехать она не может, так как судебный процесс все еще продолжается.

В начале мая вернувшаяся из Стамбула российская туристка пожаловалась на хамское поведение сотрудников бутика Gucci в торгово-развлекательном центре «Зорла-центр». По ее словам, она хотела посмотреть сумки, которые продавали в магазине, но когда хотела потрогать товар продавщица и охранник с криками выгнали ее за дверь.

Турция Суд Россия Квартиры
26 мая 2024, 23:16
Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым
РИА «Новости»
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Посла Франции на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.

«Министерство иностранных дел Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пакте», - говорится в сообщении.

Ланкийский МИД не уточнил причину смерти дипломата, но в газете The Daily Mirror сообщили, что 53-летний Пактэ мог скончаться от сердечного приступа.

Ланкийские СМИ написали, что утром 26 мая посол не вышел на связь с сотрудниками. Они немного подождали, так как это был выходной день, но позже сообщили в полицию, которая и пробралась в резиденцию Пактэ. Там и обнаружили тело дипломата без признаков жизни.

Полиция уже начала расследование.

Ранее в своей московской квартире скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.

МИД России выразил соболезнования из-за его смерти, отметив, что он окончил советский вуз, отлично знал русский язык и стал первым послом республики с резиденцией в Москве.

Смертность Дипломатия Шри-Ланка Европа Франция
26 мая 2024, 22:09
Жертвами цепной аварии с автобусом в Турции стали 11 человек
РИА «Новости»
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Крупное ДТП произошло на юго-востоке Турции. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения, сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.

«Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии (столкновения с участием нескольких автомобилей - прим. ред.) на автомагистрали, согласно первым данным», - передал телеканал.

Авария произошла в городе Мерсин, сообщило ранее в соцсетах издание Aykırı. На трассе Мерсин - Адана столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, грузовик, который следовал по противоположной полосе, и несколько легковых автомобилей. Автостраду полностью перекрыли для движения в обе стороны.

Полиция уже начала расследование.

Ранее автобус со школьниками, направляющийся из города Ортаджа в столице области Мугла, съехал в придорожную канаву на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП 22 ученика получили ранения различной степени тяжести, а также пострадали два учителя и сам шофер.

Турция Смертность ДТП Соцсети Автобусы
26 мая 2024, 21:27
Западные аналитики заявили о трехкратном превосходстве ВПК России
РИА «Новости»
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Оборонные заводы России по скорости выпуска артиллерийских снарядов в три раза обошли военные предприятия Евросоюза и США при более низких затратах. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.

По данным аналитиков, российские заводы в этом году увеличат выпуск боеприпасов до 4,5 миллиона единиц по цене в одну тысячу долларов. При этом американские и европейские предприятия готовы обеспечить только 1,3 миллиона снарядов при стоимости четыре тысячи долларов каждый.

Журналисты отметили, что такая ситуация сильно сказалась на положении украинских войск, которые перешли на сильную экономию боеприпасов.

В середине апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны блока не справились со своим обещанием обеспечить ВСУ достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что в объеме производства наметился прогресс, но его явно недостаточно.

Боррель добавил, что теперь европейским оборонным компаниям нужно вкладывать средства в производство беспилотников и развивать технологию искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рывок в этом секторе промышленности.

США Россия Оружие Евросоюз Заводы Промышленность

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