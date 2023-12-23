Названа самая красивая девушка планеты

Церемония награждения победительниц конкурса прошла во вьетнамском городе Хошимине. Зири обошла соперниц из 84 стран мира. В список восьми самых красивых девушек планеты также попали россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана, причем последняя получила специальный приз за лучшее вечернее платье.

На родине Зири работала моделью и телеведущей. Она призналась, что самое необычное в ней как раз то, что за свою жизнь она не сделала ничего необычного. У нее просто не было на это времени, так как с первого класса она ходила в балетную школу, где важна была дисциплина и следование правилам.

Ранее участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа - 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Она назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест, но при этом иногда слышала от других участниц подколы и упреки. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа - 2023».