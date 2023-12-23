Названа самая красивая девушка планеты
Представительница Албании Дрита Зири заняла первое место на международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Об этом сообщила Lenta.ru.
Церемония награждения победительниц конкурса прошла во вьетнамском городе Хошимине. Зири обошла соперниц из 84 стран мира. В список восьми самых красивых девушек планеты также попали россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана, причем последняя получила специальный приз за лучшее вечернее платье.
На родине Зири работала моделью и телеведущей. Она призналась, что самое необычное в ней как раз то, что за свою жизнь она не сделала ничего необычного. У нее просто не было на это времени, так как с первого класса она ходила в балетную школу, где важна была дисциплина и следование правилам.
Ранее участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа - 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Она назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест, но при этом иногда слышала от других участниц подколы и упреки. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа - 2023».