«Импорт в ЕС азотных удобрений и карбамида из России в 2023 году достиг значительных показателей, составив 3,6 миллиона тонн, и еще более вырос в 2024 году. Импорт удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России», - отметили европейские депутаты.

В ЕК добавили, что импорт других сельхозтоваров не является столь значимым, однако Россия способна нарастить его достаточно быстро в случае снятия заградительных мер.

«Евросоюз сделает все необходимое для защиты европейских фермеров и производителей удобрений», - сказал комиссар ЕС по экономической безопасности и торговле Марош Шефчович .

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада.