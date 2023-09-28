Названа причина взрыва на складе в Ташкенте
Причиной взрыва на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента стал удар молнии. Об этом сообщило МВД Узбекистана в Telegram-канале.
«Из-за удара молнии на складе <…> Сергелийского района произошел пожар», - сообщили в ведомстве.
Там также уточнили, что сейчас специалисты устанавливают площадь возгорания, которое возникло после взрыва.
Также устанавливается точная информация о количестве пострадавших. На месте работают пожарные и медики скорой помощи.
Взрыв произошел на принадлежащем ООО «Интер логистика» складе, уточнили в МВД Узбекистана.
О мощном взрыве в Ташкенте стало известно часом ранее. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи последовавшего за взрывом пожара.
Момент самого взрыва попал на камеру видеонаблюдения. На место оперативно прибыли 16 пожарно-спасательных бригад, уточнили в МЧС Узбекистана.
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