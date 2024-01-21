Названа причина военной операции США против хуситов

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», - отметил автор материала.

Источник издания подчеркнул, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация», способная объединить другие страны вокруг общей цели. В Вашингтоне полагают, что операция против хуситов не затянется на несколько лет.

О победе над движением речи нет, кроме того, США не планируют вторгаться в Йемен, но хотят ослабить хуситов, заявили собеседники. В Вашингтоне рассчитывают сократить их возможности для атак военных кораблей в Красном море, подытожили источники.

Ухудшение ситуации с безопасностью в регионе отразились на торговле. В Суэцком канале грузопоток упал на 40%.