Названа причина отстранения певца из Нидерландов от Евровидения

«Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и бежал в гримерку. Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали в тот момент», - отметили в сообщении.

В компании пояснили, что пожелания исполнителя не учли, что привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Самой женщины-оператора певец не коснулся.

Организаторы узнали о произошедшем. После этого Европейский вещательный союз и полиция провели расследование. В итоге, Кляйна решили дисквалифицировать.

Таким образом, Йост Кляйн из Нидерландов не будет участвовать в Евровидении.

Сейчас дело передали прокуратуре, его урегулирование может занять несколько недель. Сам Клейн не дает каких-либо комментариев.