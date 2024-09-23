Названа причина недопуска в Южную Корею запертых на пароме российских туристов

В ведомстве уточнили, что прибывшим на судне компании Duwon Shipping 16 россиянам отказали во въезде в страну и запретили покидать каюты до время выхода парома из порта.

По данным посольства, местные власти сослались на решение миграционной службы, которая увидела несоответствие реальных целей визита россиян с заявленными. В частности, туристы не подтвердили источники доходов, необходимых для пребывания в стране, а также не предоставили маршрут будущего путешествия.

Россиян заподозрили, что они готовились к нелегальному трудоустройству в Южной Корее, поэтому во въезде им отказали.

«Российские граждане покинут Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября в 15:00 по местному времени», - заявили в пресс-службе посольства.

О том, что находящихся на борту парома российских туристов заперли в каютах южнокорейские СМИ сообщили в минувшее воскресенье, 21 сентября. Журналисты уточнили, что для россиян организовали поставки питания, но запретили покидать помещения и сходит с борта корабля.