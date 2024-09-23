Названа причина недопуска в Южную Корею запертых на пароме российских туристов
Советник посольства России в Южной Корее Роман Быков посетил порт Тонхэ, где находится паром с запертыми в каютах туристами. По решению местных властей и миграционной службы дипломату организовали доступ к россиянам, сообщила пресс-служба дипломатической мисси.
В ведомстве уточнили, что прибывшим на судне компании Duwon Shipping 16 россиянам отказали во въезде в страну и запретили покидать каюты до время выхода парома из порта.
По данным посольства, местные власти сослались на решение миграционной службы, которая увидела несоответствие реальных целей визита россиян с заявленными. В частности, туристы не подтвердили источники доходов, необходимых для пребывания в стране, а также не предоставили маршрут будущего путешествия.
Россиян заподозрили, что они готовились к нелегальному трудоустройству в Южной Корее, поэтому во въезде им отказали.
«Российские граждане покинут Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября в 15:00 по местному времени», - заявили в пресс-службе посольства.
О том, что находящихся на борту парома российских туристов заперли в каютах южнокорейские СМИ сообщили в минувшее воскресенье, 21 сентября. Журналисты уточнили, что для россиян организовали поставки питания, но запретили покидать помещения и сходит с борта корабля.