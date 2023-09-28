Названа причина, которая помешает Байдену снова стать президентом
Физическое и ментальное состояние может помешать действующему президенту США Джо Байдену переизбраться на выборах в 2024 году. Такое мнение выразил автор статьи американской версии журнала Spectator.
По словам журналиста, представители главы Белого дома не говорят об опасениях по поводу возраста президента. Однако они понимают всю сложность ситуации.
«[Избиратели] обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», - подчеркнул обозреватель.
Если демократы подготовят предвыборную кампанию для Байдена, то рискуют вызвать череду казусов в виде падений, выдуманных историй и раскоординации. Во время пандемии президент мог вести эфиры «из своего подвала». Но в 2024 году ему придется оказаться в полном опасностей реальном мире.
«Мешки с песком, лестницы, педали велосипеда - все это грозит в любой момент подставить президенту подножку», - добавили в материале.
Недавно Байден снова чуть не упал на трапе самолета. Он потерял равновесие на лестнице и споткнулся. А на мероприятии со спонсорами своей избирательной кампании глава Белого дома заявил, что хочет залезть на дерево.
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