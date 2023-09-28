Названа причина, которая помешает Байдену снова стать президентом

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По словам журналиста, представители главы Белого дома не говорят об опасениях по поводу возраста президента. Однако они понимают всю сложность ситуации.

«[Избиратели] обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», - подчеркнул обозреватель.

Если демократы подготовят предвыборную кампанию для Байдена, то рискуют вызвать череду казусов в виде падений, выдуманных историй и раскоординации. Во время пандемии президент мог вести эфиры «из своего подвала». Но в 2024 году ему придется оказаться в полном опасностей реальном мире.

«Мешки с песком, лестницы, педали велосипеда - все это грозит в любой момент подставить президенту подножку», - добавили в материале.

Недавно Байден снова чуть не упал на трапе самолета. Он потерял равновесие на лестнице и споткнулся. А на мероприятии со спонсорами своей избирательной кампании глава Белого дома заявил, что хочет залезть на дерево.

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